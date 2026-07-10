La versión que dio el abogado que protagonizó un choque mortal en la Panamericana y se fue sin ayudar a las víctimas

“Estaba herido”. Así, el abogado e hijo de una exjueza Andrés Prieto intentó justificar haberse ido de la escena del choque que protagonizó la semana pasada en la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, en San Isidro, donde murió una conductora de una aplicación de viajes y una pasajera sufrió lesiones graves.

El letrado, de 37 años, fue indagado hoy por la fiscal Carolina Asprella, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez. Está detenido e imputado por los delitos de homicidio culposo, lesiones graves y violación de elementos probatorios.

El siniestro vial, donde falleció Ivonne Pamela Escobar Camacho, de 31 años y que trabajaba como conductora de una aplicación de viajes, ocurrió en los primeros minutos del sábado pasado a la altura del kilómetro 17 de la autopista Panamericana, sentido hacia la ciudad de Buenos Aires.

Un abogado chocó y mató a una conductora y se negó a hacerse el test de alcoholemia

En el momento del choque, el automóvil conducido por Escobar Camacho, un Wolkswagen Polo gris oscuro, estaba detenido en uno de los carriles centrales de la Panamericana con las balizas encendidas. Fue embestido por atrás por el vehículo de Prieto, un Hyundai Creta gris.

Como consecuencia de las heridas sufridas tras el impacto, Escobar Camacho falleció. La pasajera que viajaba en su auto resultó herida, al igual que Prieto.

Según fuentes policiales y judiciales, Prieto se fue de la escena del incidente vial antes de que llegara personal policial. Se retiró en el automóvil de una familiar que lo pasó a buscar.

“Prieto se retiró del lugar antes de que llegaran la policía y los peritos, cuando era atendido por médicos del sistema de emergencias. Es decir, no estuvo para que se le hiciera el control de alcoholemia. Lo pasó a buscar una prima y lo llevó al Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo, donde se negó a la extracción de muestras de sangre y orina para un posterior análisis de alcoholemia”, explicaron a LA NACION las fuentes judiciales.

Con el avance de la investigación, la fiscal Asprella solicitó la detención de Prieto porque su accionar había “frustrado medidas de prueba”. El juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli hizo lugar a lo solicitado por la representante del Ministerio Público.

Finalmente, Prieto fue detenido ayer por detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El auto que conducía el abogado Andrés Prieto Policía Bonaerense

Los detectives policiales buscaron al abogado en dos domicilios, uno en San Isidro y otro en el barrio porteño de Palermo.

“Se diagramó y se ejecutó un operativo encubierto simultáneo en Palermo y en San Isidro. Hubo consignas fijas de observación y vigilancia sobre los dos domicilios donde se sospechaba podía estar Prieto. Finalmente, se lo detuvo ayer en Palermo, cuando estaba acompañado por su madre, Lidia María Fasano, quien fuera jueza de Familia del Departamento Judicial de San Isidro, y su hermano. El imputado se movilizaba en sillas de ruedas”, dijeron fuentes policiales.

Como se consignó, Prieto fue indagado por la fiscal Asprela. “El imputado dio su versión de los hechos. Explicó que se fue de la escena del siniestro porque estaba herido y que siempre estuvo a disposición de la Justicia, pero que se quedó en su casa porque no se podía mover”, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes con acceso al expediente.

Por el momento, Prieto continuará detenido. No se descarta que en las próximas horas su defensa pida la excarcelación. El letrado es abogado laboralista y participaba como conductor de La Rosca Podcast, un ciclo de entrevistas que puede mirar por Youtube o escuchar por Spotify.

En sus redes sociales −que cerró luego de este mortal siniestro− solía compartir imágenes junto a dirigentes políticos y referentes religiosos. Una de sus últimas publicaciones antes de dar de baja sus cuentas se refería a un viaje al Vaticano donde mantuvo un encuentro con el Papa León XIV.