Un gendarme que trabaja como remisero baleó a una pareja de delincuentes que quiso robarle durante un viaje

El auto de aplicación se detuvo a la altura de El Chajá y las vías, en la zona de Cabin 9 en Rosario. Eran las 00.20 de hoy cuando una pareja que viajaba como pasajera le apuntó por la nuca al conductor para robarle el celular y la billetera. Lo que no sabían los delincuentes que el chofer era integrante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Cuando descendieron del vehículo, el gendarme se identificó y, ante la amenaza, repelió la agresión a tiros: ambos sospechosos terminaron heridos, una de gravedad.

De acuerdo con el parte policial al que accedió LA NACION, la víctima fue identificada como Juan Carlos A., de 45 años. Los pasajeros delincuentes son Daiana Pamela A., de 29, y Emanuel Jonathan E., de 30. La secuencia se inició cuando el hombre que iba en el asiento trasero detrás del chofer le apoyó un arma en la nuca al conductor para exigirle sus pertenencias. Tras la sustracción del teléfono y la billetera, la pareja bajó del auto y el gendarme dio a conocer su condición. En ese contexto, el uniformado efectuó disparos contra los asaltantes.

Poco después llegaron móviles sanitarios y personal policial. La mujer fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES). La médica de guardia diagnosticó múltiples heridas de arma de fuego: un orificio en el hemitórax izquierdo y otro en la mano derecha; su estado fue calificado como crítico y se dispuso intervención quirúrgica.

La zona donde ocurrió el tiroteo Policía de Santa Fe

En tanto, el hombre, derivado primero al centro de salud de Cabin 9 y luego por la ambulancia del SIES al Hospital Centenario, presentaba heridas de arma de fuego con entrada y salida en el brazo derecho y la pierna izquierda, además de una herida cortante en la frente.

En el lugar del hecho, personal del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Destacamento Centenario de la policía provincial preservó la escena y secuestró un arma que, en principio, sería de aire comprimido. Según la información oficial, los agentes llegaron tras la denuncia de la víctima y le tomaron declaración para reconstruir la mecánica del intento de robo.

Esta mañana, el fiscal de turno dispuso que Juan Carlos A. recuperara la libertad sin formación de causa y que se le devolvieran sus pertenencias y el vehículo.

En tanto, Emanuel Jonathan E. y Daiana Pamela A. quedaron detenidos por robo calificado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa Las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público de la Acusación mañana.

La investigación continúa para determinar la cantidad de disparos efectuados, el trayecto de las municiones y el rol que habría tenido cada sospechoso en la maniobra. Fuentes policiales indicaron que se corroborarán registros médicos y peritajes balísticos para incorporar a la causa.