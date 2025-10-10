Un hacker de 16 años, detrás del robo de una sensible base de datos bonaerense

Cuando el grupo de elite de la Policía de la Provincia de Buenos Aires irrumpió en su casa de Pontevedra, el matrimonio no entendía nada, pensó que era un error. Nunca se imaginaron que su hijo de 16 años era un hacker y que habría estado detrás del robo de la base de datos del Registro de las Personas bonaerense.

Así se desprende de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la policía bonaerense, según informaron a LA NACION fuentes del caso.

Un hacker de 16 años estuvo detrás del robo de bases de datos de la provincia de Buenos Aires

La investigación comenzó el lunes pasado tras la denuncia de representantes del Registro de las Personas bonaerense cuando advirtieron una ”presunta filtración de datos, que habrían sido obtenidos sin autorización y se estarían comercializando en forma ilícita en Internet".

La filtración fue advertida en primera instancia por la Subdirección Zonal XIII, con sede en Olivos, Vicente López, y la operatoria afectaba, en principio, a delegaciones de la zona norte de conurbano donde se registraron fallas en las plataformas donde se asientan los nacimientos y fallecimientos. Todo habría comenzado el 20 de septiembre pasado, según se desprende del expediente judicial.

El Equipo de Respuesta frente a Incidencias de Seguridad Informática de la Provincia de Buenos Aires detectó que un usuario había publicado en un foro los enlaces con los accesos a las plataformas de nacimientos y fallecimientos, “lo cual incluía datos sensibles”.

El allanamiento en la casa del hacker de 16 años

Entonces, tras la denuncia, el fiscal Alejandro Musso, a cargo de Ufeic, con la colaboración de detectives de la DDI San Isidro y expertos en informática del gobierno bonaerense, comenzaron a investigar quién estaba detrás de la filtración.

“Analizamos cada conexión utilizada para descargar la base de datos para encontrar un patrón en común que coincida con la sustracción de la información y encontramos uno de 5.000.000 de descargas, lo que no era común, era algo inusual y evidente que lo hacía alguien con un fin ilícito”, explicó un detective del caso.

Pronto, los investigadores del caso pudieron determinar la dirección IP desde donde se habría ingresado a la base de datos bonaerense. Se trataba de un “servicio de hogar” de un domicilio situado en Pontevedra, en Merlo.

La información hackeada había sido compartida en el sitio DarkForums, que “alberga un foro clandestino donde se publican ofertas de servicios y contenidos vinculados con actividades delictivas, tales como la comercialización de malware, técnicas de intrusión informática, y, principalmente, bases de datos sustraídas ilegítimamente", según el expediente judicial.

Con las pruebas reunidas y tras un pedido del fiscal Musso, el juez de Garantías Ricardo Costa ordenó el allanamiento del domicilio de Pontevedra desde donde se habría hackeado la base de datos del Registro de las Personas.

El bot Sherlock fue usado para adquirir las credenciales necesarias para robar las bases de datos Policía de la PBA

El procedimiento se hizo hoy y se identificó como sospechosos a un estudiante de 16 años. El magistrado, también a pedido del representante del Ministerio Público, ordenó el “inmediato” bloqueo del acceso al sitio web http://darkforums.st desde territorio argentino". Esto último con la colaboración del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

“El robo de este tipo de datos es el germen y el disparador de todo tipo de estafas”, sostuvo un detective del caso.

Según explicaron fuentes judiciales, el sospechoso accedió por intermedio de un bot denominado Sherlockleak a “credenciales expuestas” ofrecidas a la venta (usuario, más contraseña mal resguardada por sus propietarios), y con esas credenciales accedió a las bases de datos para luego descargarlas, y finalmente, publicarlas en el sitio web de filtraciones DarkForum.

Al identificarse al sospechoso como un menor de edad, se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro.