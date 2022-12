Un hombre murió e hirieron a una pareja y a un niño que tomaban mate antes de ser sorprendidos por sicarios

escuchar

ROSARIO.- Un hombre fue asesinado y otras tres personas, entre ellas un niño de 9 años, resultaron heridas al ser atacadas a balazos por los ocupantes de un vehículo mientras tomaban mate en la vereda, en esta ciudad, según informaron fuentes judiciales.

El ataque ocurrió anteanoche, cerca de las 20.45, en Cepeda al 3600, un callejón en el sur rosarino, donde las víctimas se encontraban frente al ingreso de una vivienda.

Según las fuentes, mientras estos vecinos tomaban mate, dos hombres en un auto los atacaron a balazos y luego escaparon.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas en el automóvil de un vecino hasta el hospital Roque Sáenz Peña donde Ricardo Américo Carrizo arribó muerto de un disparo en el cuello. La víctima mortal tenía 60 años.

Mientras que una mujer identificada como Magalí C. fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por una fractura expuesta producto del disparo en su pierna izquierda. A su vez, Ezequiel S. recibió un disparo con orificio entrada y salida en la pierna derecha; y un niño de 9 sufrió dos heridas de arma de fuego en pierna derecha por lo que fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Ese nuevo ataque en Rosario es investigado por personal del Gabinete Criminalístico, la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Esta semana se sumaron 200 gendarme al esquema de patrullaje en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

En Rosario se notificaron 268 homicidios desde enero pasado, convirtiéndose este año en el período de mayor cantidad de asesinatos. Esa situación generó, incluso, una advertencia pública en el Vaticano sobre la violencia que golpea a la ciudad santafesina.

A través de un video, el papa Francisco le dedicó ayer un mensaje a la arquidiócesis de Rosario en el que llamó a misionar por la paz. Además, sorprendió al señalar directamente el problema de seguridad en esta ciudad: “Vemos violencia por todos lados, en su mayoría producida por el narcotráfico”.

Pocos días antes había sido el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el que habló sobre la situación en Rosario. “En Santa Fe hay violencia hace 20 años, y deberían haberla resuelto sin fuerzas federales”, aseguró Fernández, en su paso por esta ciudad, donde llegó este miércoles pasado a la mañana para presentar nuevo refuerzo de 200 gendarmes –totalizan 1000 para tareas de seguridad- ante el recrudecimiento de la violencia.

“Hace 20 años que empezaron a crecer los crímenes. No quieran achacárselo al gobierno federal, porque la provincia de Santa Fe tendría que haberlo resuelto sin las fuerzas federales”, advirtió Fernández, que dejó una frase polémica al señalar que “los homicidios no son con civiles, son entre bandas. Y esa situación se va a ir modificando a medida que vayamos avanzando un poquito más en todos los barrios. No va a haber un solo barrio en donde no vayamos a estar”, agregó.

LA NACION

Temas Homicidio