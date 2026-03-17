Un imputado por el tiroteo en el que terminó herido un adolescente que salía de la escuela

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia imputó formalmente al conductor del auto desde el cual partió el tiro que hirió de gravedad a un chico de 14 años el jueves pasado. El adolescente había salido del colegio secundario al que asiste y quedó de forma accidental en medio de una balacera. Por lo atípico, el caso generó extrema preocupación entre los vecinos.

De acuerdo con la imputación, Franco Nahuelpan conducía el Honda City desde el cual se realizaron al menos ocho disparos en plena Avenida de los Pioneros, a la altura del kilómetro 6, a las 17.30, horario de salida de decenas de estudiantes. Según se supo, el “blanco” de los disparos era Agustín Santoro, a quien habían amenazado de muerte tres días antes.

Santoro detalló que conducía su camioneta Volkswagen Amarok por Pioneros, en sentido oeste, cuando el Honda City se le puso a la par tras invadir el carril contrario. Al lado de Nahuelpan viajaba Ramón Osés Garay, quien sacó el brazo por la ventanilla y efectuó los disparos. También viajaba con ellos el hermano de Franco, Tomás Nahuelpan. El acompañante efectuó al menos ocho disparos con un arma de fuego en dirección a la camioneta con la intención de dar muerte a su conductor.

El ataque a balazos se produjo contra los ocupantes de la Amarok.

Uno de los tiros rozó el hombro de uno de los dos jóvenes que viajaban con Santoro y le provocó una lesión leve. Otro de los disparos terminó en el cuerpo del chico de 14 años que caminaba por la banquina. El estudiante recibió el impacto en el abdomen y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, de esta ciudad. Allí cumplió años un día después de haber sido herido y continúa su evolución tras la cirugía.

El adolescente es alumno de la Escuela Cooperativa Los Andes, que se encuentra a menos de 300 metros del lugar donde se produjo el tiroteo, en la intersección de la Avenida de los Pioneros y la calle Nilpi. Se trata de una zona de mucho movimiento de vehículos y peatones en la que además hay dos paradas de colectivo. Allí también se ubica la Escuela La Semilla, a la que concurren decenas de chicos.

Durante la formulación de cargos, la Fiscalía −representada por la fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal Silvia Paolini− sostuvo que Franco Nahuelpan “prestó una colaboración esencial para la concreción del ataque al posicionar el vehículo junto a la camioneta desde donde se efectuaron los disparos, en una zona altamente transitada y en horario de la tarde, en inmediaciones de establecimientos educativos”. Fue imputado por su participación necesaria en cuatro tentativas de homicidio (una simple y tres con dolo eventual) agravadas por el uso de arma de fuego.

La acusación se sustentó sobre las declaraciones de los ocupantes de la VW Amarok, registros de cámaras del centro de monitoreo, informes de criminalística sobre vainas servidas halladas en el lugar, el informe médico del menor lesionado y datos de geolocalización que ubican al imputado en la zona al momento del hecho.

A raíz de causas penales en trámite, Franco tenía una pulsera electrónica. Tomás Nahuelpan y Osés Garay −ambos prófugos− cortaron las tobilleras electrónicas que tenían para escapar de la policía. El informe de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (Uadme) ubicó a Nahuelpan en el lugar del tiroteo.

El defensor particular Manuel Mansilla se opuso a la formulación de cargos y señaló que Nahuelpan no tuvo participación en el hecho. “No hay testigos ni cámaras que lo ubiquen conduciendo el vehículo en el lugar del ataque”, afirmó.

De todos modos, el juez César Lanfranchi tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y dispuso un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria, además de la prisión preventiva de Nahuelpan.