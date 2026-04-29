Investigadores del Conicet identificaron una especie de medusa invasora de Asia en Bariloche

Científicas de la Universidad Nacional del Comahue, en conjunto con el Conicet, detectaron la aparición de un grupo de medusas de agua dulce llamadas Craspedacusta sowerbii, originaria de China, en las reservas municipales Laguna El Trébol y Llao Llao, rodeadas por el Parque Nacional Nahuel Huapi, pertenecientes a Bariloche.

Este hallazgo en las lagunas rionegrinas se sumó a otros casos autóctonos, en otras provincias del país, donde las medusas sobrevivieron al “viaje” y se adaptaron a nuevas condiciones de vida, una cuestión que se estudia hasta el día de la fecha.

Medusa nadando en un recipiente, tal como se ve a simple vista. Gentileza UnCo

Según relataron especialistas, esta especie acuática está compuesta por cuerpos separados por aproximadamente 6,3 km y presentan profundidades máximas de 12 y 8 metros.

La presencia de estos grupos de animales marinos invertebrados fue detectada en los veranos de 2023 y 2024. Mediante colectas de muestras de agua, se encontraron, en promedio, unas 24 medusas por metro cúbico. La investigación llevada a cabo por Sharon Allen Dohle, Mariana Reissig, Patricia García y María del Carmen Diéguez se convirtió en un hito para el pueblo rionegrino, quien aun no sale de su asombro por la aparición de estos animales originarios de aguas cálidas de Asia como el Río Yangtze, ubicado en China.

Lago Escondido, la ubicación donde aparecieron las medusas Jade Sivori

“La temperatura del agua parece ser un factor clave para explicar la aparición de las medusas en esos lagos barilochenses. En ambos ambientes, durante el muestreo realizado en febrero de 2023, se registraron temperaturas cercanas a los 20°C en la capa superficial y alrededor de 16°C en las zonas más profundas”, explicaron las investigadoras a este medio para dar más claridad sobre la aparición de las medusas en suelo argentino.

Sharon-Allen-Dohle, investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y el Conicet Instagram

Las medusas forman parte de un grupo específico de animales invertebrados llamados cnidarios. Dentro de sus grandes peculiaridades tienen células especiales como “arpones microscópicos” que utilizan para capturar presas y defenderse. La medusa de agua dulce presenta un ciclo de vida fuera de lo común, lo que resulta “atrapante” para los especialistas que investigan sus movimientos, que alternan una fase nadadora y una fase sésil en forma de pólipo, durante la que viven adosadas a superficies de rocas y plantas.

Otro dato de vital importancia es que las medusas, a temperaturas cálidas y con disponibilidad de alimento, desarrollan “brotes”, que dan a luz como medusas jóvenes. La reproducción y el desarrollo de esta especie dependen de la temperatura del agua.

Las medusas nadando en pleno estudio. (Gentileza UnCo)

A partir de este registro de 2023 y 2024, las investigadoras estudian la rápida dispersión de esta especie de agua dulce y evalúan su potencia para modificar las comunidades nativas, ya que no se conocen depredadores naturales que puedan controlar sus poblaciones.

“Las poblaciones de medusas de los lagos Escondido y El Trébol podrían actuar como núcleos de dispersión regional. La gran cantidad de ambientes disponibles (lagos profundos, someros y humedales) y la existencia de una fuerte conectividad hidrológica (arroyos y ríos) y biológica (aves acuáticas, anfibios, peces, macroinvertebrados), son factores que favorecerían la expansión de esta especie invasora en la región. Por eso, es fundamental monitorear su presencia y evaluar su impacto ecológico”, destacaron las fuentes oficiales a LA NACION.