Un influencer capta en vivo un violento robo en la autopista Ezeiza-Cañuelas

Kevin Calfu nunca pensó que, mientras hacía un vivo en la red social Instagram, terminaría siendo testigo directo de uno de los tantos robos que ya no sorprenden, pero siguen alarmando a todos los argentinos que transitan en motos por las rutas del conurbano bonaerense.

El video que registró y compartió en su cuenta de Instagram muestra con crudeza cómo un grupo de motochorros intercepta a punta de pistola a un motociclista en plena Autopista Ezeiza-Cañuelas, y a tan solo 300 metros de una garita de seguridad.

El asalto ocurrió el domingo pasado, a la altura de la localidad de Tristán Suárez, en el partido de Ezeiza, pero recién se viralizó en las últimas horas, cuando el bloguero difundió las imágenes.

Allí se aprecia cómo cuatro delincuentes —que circulaban en dos motos— cercan a la víctima, lo obligan a punta de pistola a frenar con maniobras intimidantes y, en un abrir y cerrar de ojos, lo despojan violentamente de sus pertenencias y de la motocicleta que conducía, ante la mirada indiferente del tránsito.

Robo de una moto en la autopista Ezeiza-Cañuelas

Tras el violento asalto, el hombre quedó completamente solo, desamparado y expuesto, tirado en medio del asfalto sin que nadie se detuviera a asistirlo.

Calfu es creador de contenido en redes sociales: su cuenta de Instagram es una ventana al conurbano más salvaje, donde comparte imágenes de sus travesías en moto por las zonas más calientes del Gran Buenos Aires. El domingo por la tarde, mientras circulaba por la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura de Tristán Suárez y frente al Club Indio Bravo, fue testigo de la escena escalofriante.

“ Todos los domingos voy a tomar mate y prendí un vivo para mostrarle a mis seguidores dónde estaba. Se me hicieron raras esas personas con esas motos. Yo conozco a la gente que pasa en moto por ahí. Sé si son motoqueros o no. A estos los vi medio raros. Te das cuenta por los cascos, entre otras cosas. Además, estaban en el cruce de Tristán Suárez, frenados en la autopista. En el vivo yo digo ´ellos se van a robar una moto seguro´. Pasan 10 minutos y aparecen con una moto. Me vieron y empezaron a tirar cortes con la moto” , explicó Kevin a LA NACION.

La bronca estalló en las redes y se multiplicó en cientos de comentarios cargados de furia e impotencia. “Subite y ándate Nahuél, dale que están con fierros nene”, le gritaba una mujer al influencer mientras registraba la secuencia. “Lo dejaron a pata”, se escucha lamentar a otra persona en el video.

Lo amenazaron con un arma, le quitaron la moto y lo dejaron tirado en plena autopista.

Especialistas en seguridad consultados por LA NACION encendieron las alarmas: los ataques a motociclistas y automovilistas en autopistas no solo aumentaron, sino que se multiplicaron a un ritmo vertiginoso en los últimos meses. Una escalada que se extiende sin freno, muchas veces invisibilizada por la falta de denuncias o respuestas oficiales.

Gran parte de estos hechos solo salen a la luz porque influencers o conductores logran captarlos con la cámara del celular o con cámaras que en muchas ocasiones llevan en sus cascos o vehículos, como en el caso del bloguero Kevin Calfu, cuya grabación expuso una escena de total impunidad.

Aunque la víctima aún no fue identificada oficialmente, el video permanece como prueba del delito y evidencia de la impunidad con la que se mueven estos delincuentes. Hasta el momento, no hubo detenidos.

La Justicia ya analiza las imágenes y se espera que las cámaras de seguridad vial aporten información adicional para intentar rastrear a los autores del robo, que escaparon sin dejar rastro, en una autopista que, a pesar del tránsito constante, pareció no ofrecer ni un solo freno a la violencia.