Un joven de 22 años fue asesinado a balazos por una disputa que incluyó una gorra

Un joven de 22 años fue asesinado de dos disparos durante la madrugada del lunes en Tolosa, localidad del partido de La Plata. La situación se dio tras una breve discusión que, según los investigadores, se originó en un conflicto previo. La víctima, identificada como Hugo Agustín González, recibió impactos en la espalda y en la cabeza y murió poco después de ser trasladado al Hospital Gutiérrez.

El episodio comenzó cuando González se encontraba en la esquina de las calles 118 y 521 junto a un amigo, conocido como “Mulla”. En ese momento se acercó un grupo de hombres que, según informó el medio local 0221, buscaban a este último por una disputa previa. Al darse el cruce, González tomó la gorra de uno de los hombres del otro grupo. Finalmente decidió devolvérsela y finalizó ese intercambio.

Pero, minutos más tarde, uno de los hombres del otro grupo regresó acompañado por dos personas y efectuó al menos dos disparos contra los amigos. Las balas impactaron en González, mientras que su amigo logró ponerse a salvo. Familiares lo trasladaron en un vehículo particular al hospital pero al llegar los médicos confirmaron su muerte.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y el Juzgado de Garantías N°5. En paralelo, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local trabaja en la búsqueda de los responsables, mientras el principal sospechoso permanece prófugo.

En el primer momento en el que llegaron las autoridades a la escena del crimen, según informó 0221, la conmoción que había generado la situación ocurrida dentro de la comunidad del barrio generó una reacción. Cuando llegó la policía los vecinos decidieron tirarle objetos, dificultando el acceso al lugar de los hechos. Sin embargo, finalmente pudieron acercarse al lugar y preservar la escena para su análisis posterior.

Los investigadores analizan grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales que podrían aportar datos sobre el paradero de los atacantes.

La Plata: otra situación de inseguridad azotó la capital bonaerense

Una joven y su novio fueron víctimas de un violento intento de robo en la madrugada del sábado en el Barrio Norte de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió sobre la avenida 38 entre 2 y 3, una zona que, según los vecinos, acumula reiterados episodios de inseguridad.

Violento ataque de motochorros a una joven en La Plata

La secuencia, registrada por una cámara de seguridad, muestra como dos motochorros interceptaron a las víctimas y uno de ellos fue contra la mujer a la que tiró al piso, la golpeó y la arrastró por la vereda mientras intentaba arrebatarle la cartera. El agresor que descendió de la moto, le hizo una zancadilla y la apuntó con un arma de fuego mientras forcejeaba para quitarle sus pertenencias.

Vecinos de la cuadra denunciaron que el hecho ocurrió a solo 30 metros de una garita de vigilancia desactivada y a cinco cuadras de la comisaría 2° de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero qué efectivos de la fuerza de seguridad bonaerenses no se presentaron.