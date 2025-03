Un joven de 24 años quedó en terapia intensiva tras recibir una paliza a la salida de un boliche en Córdoba

Un joven de 24 años quedó internado en grave estado tras ser atacado a la salida de un boliche en el barrio Chateau Carreras, de Córdoba. Martín Gonzalo Cáceres está internado en el Sanatorio Parque de esa ciudad con un traumatismo de cráneo grave y sangrado intracraneal. Por el hecho en las últimas horas fue detenido otro joven, de 22 años, exdeportista del club Córdoba Athletic.

Martín Gonzalo Cáceres se encuentra internado en terapia intensiva en el Sanatorio Parque luego de ser atacado en las afueras de un local bailable en el barrio Chateau Carreras este último fin de semana en Córdoba X

La fiesta fue organizada por deportistas de esa institución y las primeras versiones, difundidas por la familia de la víctima, indicaban que la agresión habría sido perpetrada por “una patota de rugbiers”. Sin embargo, según medios locales, por el momento se descarta que Cáceres haya sido atacado en grupo, ya que las imágenes analizadas muestran a una sola persona en el hecho.

Se trata de un exdeportista de Córdoba Athletic, de 22 años, que tras el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones y publicaciones subidas a redes sociales, quedó imputado por el delito de lesiones graves y fue detenido. No obstante, la investigación continúa su curso para determinar si hubieron más personas implicadas.

Tras recibir la paliza, el domingo a la madrugada, Cáceres fue a su casa, pero se descompensó horas después y debió ser trasladado al hospital. Tras constatarse que presentaba un traumatismo de cráneo con sangrado interno debieron operarlo de urgencia.

Mientras Martín se encuentra internado en terapia intensiva, en grave estado e intubado, familiares, amigos y allegados se manifestaron en las inmediaciones del sanatorio para pedir justicia.

Testimonios

Claudia Torres, tía de la víctima, sostuvo en declaraciones radiales que hubo un primer enfrentamiento en la fiesta y que “la pelea continuó afuera del recinto, donde Martín cayó al piso y luego fue agredido a golpes y patadas por uno de los miembros del grupo, que en total tenía 18 integrantes”.

Agregó que su sobrino “fue atacado por un grupo de rugbiers” y que, aunque uno solo fue el que lo golpeó gravemente en el piso, “hubo varios involucrados”.

Según el medio local El Doce, en el interior del boliche el agresor habría tomado del cuello a uno de los amigos de la víctima, Alejo, en un gesto amenazante. Luego Martín intentó defenderlo. El primero logró escapar mientras que Cáceres habría sido atacado mientras intentaba huir.

Alejo declaró a Telenoche: “Yo no lo vi, pero por lo que me dijeron fue una sola persona y no fue una patota. Sí puedo decir que Martín en ningún momento buscó pelea. Es una persona que nunca se peleó con nadie. Todos lo quieren. Él no se merecía esto”.

