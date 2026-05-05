Un grupo de chicas atacó brutalmente a una adolescente: la arrastraron de los pelos por el piso

Una escena de extrema violencia se vivió en las últimas horas en la localidad bonaerense de Villa Ballester cuando una patota atacó a una adolescente que caminaba por una vereda. Mientras algunos de los agresores mantenían alejados a un par de amigos de la víctima, la joven agredida era arrastrada de los pelos por la vereda, golpeada con brutalidad e insultada.

De acuerdo a los medios locales, el hecho tuvo lugar a metros de la Escuela Hogar Cristiana F.E., en las inmediaciones de las calles Almirante Brown y Artigas. Un testigo que pasaba por el lugar, en el municipio de San Martín, filmó lo que sucedía al tiempo que pedía que se frenara el ataque: “¡Larga! ¡Listo amigo, ya está, ya está!“. La víctima, desesperada, hacía lo posible para escapar de los golpes, pero no pudo evitarlo. Al menos tres jóvenes la agredían sin compasión.

Una patota atacó brutalmente a una adolescente afuera del colegio: la arrastraron por el piso de los pelos

El ataque duró varios segundos, al punto que la golpiza se extendió a otro adolescente que también quedó tendido en el piso. Según el medio local Zona Norte Diario, las agresoras, que serían alrededor de ocho, escaparon a pie hasta una esquina cercana, donde las aguardaban otros jóvenes en motocicletas, por lo que los investigadores intentan determinar si se trató de un ataque premeditado contra la víctima.

Brutal ataque en patota a una adolescente en Villa Ballester Captura

Brutal ataque en patota a una adolescente en Villa Ballester Captura

Ese mismo medio indicó que efectivos policiales llegaron al cruce de Almirante Brown y Artigas, donde se reunieron padres, alumnos y vecinos de la zona para reclamar explicaciones por lo ocurrido.

Violencia juvenil en cualquier ámbito

Días atrás, adolescentes menores de 15 años protagonizaron una batalla campal durante un partido entre Unión Santiago y Tucumán Central, en Santiago del Estero, válido por la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil 2026. La magnitud de los incidentes obligó a la suspensión del partido, ya que varios chicos terminaron con heridas después de haber sido golpeados en el piso y hasta una ambulancia tuvo que ingresar al campo de juego para asistirlos.

Debido a la violencia de la pelea, el servicio médico local tuvo que asistir a varios futbolistas que presentaban cortes y sangrado como consecuencia de los enfrentamientos.

“Hacemos además un llamado a la reflexión a grandes y chicos: la violencia no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito, y mucho menos en el deporte. Acompañar, alentar y disfrutar deben ser siempre los pilares, tanto dentro como fuera de la cancha. Cuidemos a nuestros jugadores, respetemos al rival y defendamos el verdadero espíritu del fútbol”, reflexionó el Club Tucumán Central a través de un comunicado.