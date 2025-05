Cuatro mujeres enfrentaron a un delincuente que las quiso robar dentro de una librería

En un sorprendente giro de eventos, un intento de robo en una librería de Mar del Plata fue frustrado por la valiente intervención de cuatro mujeres que estaban dentro del local. El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y amenazó con matar a una clienta.

El delincuente entró a la librería, situada en Cerrito y Rosales y de acuerdo a lo relatado por las víctimas, el hombre entró al local y preguntó por cigarrillos . Luego, se quedó mirando los mostradores mientras las empleadas atendían al resto de las clientas. En ese momento, tomó por atrás a la última de las mujeres en la fila y le apoyó un objeto en la espalda paa simular que se trataba de un arma. “Dame todo que la quemo”, gritó y exigió que le entregaran el dinero de la caja registradora.

“Por un momento me quedé dura, pero cuando moví la mano por atrás, comprobé que no tenía un arma, que era el celular”, dijo en diálogo con 0223, Rebeca, la mujer que había sido tomada de rehén y quien encabezó la respuesta al delincuente.

Sin embargo, las cuatro mujeres que se encontraban en el lugar decidieron actuar. Con una valentía admirable, lograron reducir al delincuente a golpes, desarmándolo y reteniéndolo hasta la llegada de la policía.

“Lo sacamos a los empujones y cuando salimos a la vereda vinieron otros vecinos alertados por los gritos y lo atraparon. También vino el dueño de la librería, se le puso encima y lo retuvo con otras personas hasta que llegó la Policía”, sumó Rebeca.

La mujer, explicó su reacción: “En el primer momento no sentí miedo, por eso me animé a ver qué tenía en la espalda atrás mío. Después me ganaron el enojo, la bronca, el atrevimiento de este chico de robar así. Es la primera vez que me pasa algo parecido. “Fue la reacción, el impulso, pero lo volvería a hacer, no me arrepiento de nada”.

Cuatro mujeres redujeron a un delincuente en Mar del Plata

La polémica del bingo

El mismo viernes, se vivió una desconcertante situación ocurrió en Mar del Plata. Fue durante la tarde que una mujer de 71 años se desplomó en el suelo del Bingo Puerto de la ciudad balnearia y murió frente a varias personas. Sin embargo, varios jugadores continuaron sus apuestas en las máquinas de juegos de azar del lugar, ya que el establecimiento no cerró y el cadáver fue apenas cubierto por una tela blanca.

El controvertido episodio ocurrió el viernes cerca de las 18 en el complejo de Edison 477. La mujer, que se encontraba en el bingo para jugar, se descompensó y desvaneció, reportaron los medios locales 0223 y La Capital.

La víctima quedó boca abajo, con su cara sobre las baldosas del lugar. Rápidamente, una persona se encargó de tapar el cuerpo con un lienzo blanco. Mientras tanto, otra llamó al servicio de emergencias.na desconcertante situación ocurrió en Mar del Plata. Fue durante la tarde que una mujer de 71 años se desplomó en el suelo del Bingo Puerto de la ciudad balnearia y murió frente a varias personas. Sin embargo, varios jugadores continuaron sus apuestas en las máquinas de juegos de azar del lugar, ya que el establecimiento no cerró y el cadáver fue apenas cubierto por una tela blanca.

El controvertido episodio ocurrió el viernes cerca de las 18 en el complejo de Edison 477. La mujer, que se encontraba en el bingo para jugar, se descompensó y desvaneció, reportaron los medios locales 0223 y La Capital.

Una mujer murió en un bingo de Mar del Plata y la gente siguió jugando al lado del cadáver

La víctima quedó boca abajo, con su cara sobre las baldosas del lugar. Rápidamente, una persona se encargó de tapar el cuerpo con un lienzo blanco. Mientras tanto, otra llamó al servicio de emergencias.

Aquellos horrorizados por la situación esperaban impacientes la llegada del equipo médico. Fue entonces que notaron algo inusual. Había personas que se encontraban en las conocidas máquinas tragamonedas, donde se realizan juegos de azar.

Varios de sus jugadores habían visto la escena, pero no les interesó ni movilizó. Continuaron jugando como si nada hubiese ocurrido. Fue por ello que uno de los presentes decidió sacar una foto. Allí, se ve a la mujer, con vestimenta oscura, tapada por una tela blanca. De fondo, las máquinas encendidas y al menos cuatro personas sentadas jugando en ellas.

El personal policial y la ambulancia N°23 de Cardio se presentaron en el lugar, detallaron los medios locales. Fueron ellos quienes constataron no solo que la mujer se encontraba sin vida, sino también que no presentaba lesiones externas.

Aseguraron entonces que se trató de una muerte por causas naturales y que no hubo involucrados en ella. Por eso no se abrió una investigación penal ni intervino la Justicia local.

Más tarde, la hija de la mujer llegó a las inmediaciones y estuvo hasta que se llevaron el cuerpo. El operativo duró varias horas, mientras se realizaban los peritajes correspondientes.

La Policía estableció un cerco para preservar la escena, mientras los equipos médicos subían el cuerpo de la mujer a una camilla. Durante todo el proceso, desde que falleció hasta que se llevaron el cuerpo, muchos de los jugadores continuaron frente a las máquinas.