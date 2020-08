Se cumple un mes de la desaparición del abogado Salvador Altamura Crédito: Gentileza: Familia Altamura

Gabriel Di Nicola
12 de agosto de 2020 • 16:30

Pasó ya un mes y el misterio de la desaparición del abogado Salvador Altamura sigue sin ser resuelto. Su familia está convencida de que fue víctima de una trampa y que, cautivo, fue torturado para que revelara dónde guardaba una importante suma de dinero. Esa plata, que iba a ser destinada a pagar un lote de neumáticos importados para su posterior venta, es lo único que falta del departamento de Quilmes del letrado, de 48 años.

"Mi hijo no se fue por su propia voluntad. Entendemos que fue privado de su libertad y que lo tienen cautivo. Cayó en una trampa y fue torturado para que dijera dónde estaba el dinero. De su departamento solo falta una importante suma", afirmó a LA NACION Norma Wambold, la madre de Altamura.

La familia no conoce la cantidad de dinero exacta que el abogado tenía guardada en su departamento de un edificio situado en 25 de mayo al 200, en Quilmes. Sí sabe que era una importante suma en dólares.

Los detectives de la policía bonaerense que colaboran con el fiscal de Quilmes Ariel Rivas, a cargo de la investigación, no solo buscan a Altamura, sino también la moto Honda CRF 250 roja y blanca del abogado, con la que el 13 de julio, a las 15.30, salió de su departamento después de haber despedido a su novia, que se fue en auto. Lo último que se sabe del letrado es que estuvo con un amigo, con el que caminó un rato.

"Son varias las hipótesis que maneja el fiscal Rivas y mientras se investiga se continúa con los rastrillajes. No se pudo determinar aún qué cantidad de dinero falta del departamento de Altamura", explicó a LA NACION una fuente judicial

La causa, hasta el momento, está caratulada como averiguación de paradero. Padre de una niña que ayer cumplió 12 años, Altamura es un apasionado de las motos. El año pasado fue campeón nacional amateur de motociclismo, dijo Wambold.

"La moto no pudo ser hallada. Seguramente no la vamos a poder encontrar porque pudo haber sido reducida y vendida en partes. Si bien no está comprobado, se sospecha que fue el vehículo utilizado en una serie de robos después de la desaparición de Salvador", sostuvo la abogada que representa en el expediente a la familia Altamura, Solange Alonso Barnetche.

La familia hizo la denuncia por la desaparición del abogado el 14 de julio a la noche, después de que sus padres fueran a buscarlo al departamento. Antes de eso, pensaban que no se podían comunicar con él porque le funcionaba mal su teléfono celular, un iPhone.

"Cuando vio la cama hecha, la novia de mi hijo dijo, convencida, que él no había dormido [la noche del 13 de julio] en su departamento porque todo estaba como ella lo había dejado", recordó la madre del abogado.

En la madrugada del 14 del mes pasado, cuando la familia de Altamura todavía no sabía de la desaparición, las cámaras del edificio de Quilmes donde vive el abogado captaron el ingreso de la moto, pero la conducía otra persona. El letrado mide 1,90 metros y quien manejaba la moto, según la filmación incorporada al expediente, tenía otra contextura física más pequeña.

"El departamento no estaba revuelto. Solo advertimos que una caja estaba abierta. Solo faltaba el dinero que tenía destinado para pagar la importación de los neumáticos. La persona que se llevó la plata dejó documentación importante, como los pasaportes", sostuvo la madre de Altamura. La mujer se refería a una caja metálica que se cierra con una llave que el abogado siempre llevaba en su llavero.

Lo que sí pudieron hallar los investigadores fue el casco y el teléfono celular de Altamura. El iPhone fue encontrado 17 días después de la desaparición del abogado y los investigadores pudieron rastrearlo porque se activó. Pero el joven que lo tenía en su poder explicó que lo había encontrado tirado en la calle y que lo había utilizado porque tenía crédito y datos para poder consumir Internet.

"Lamentablemente, en el lugar donde el joven dijo que había encontrado el teléfono de Altamura no funcionan las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Quilmes. Hubiese sido importante para poder reconstruir e identificar quién arrojó el móvil. El aparato estaba roto y golpeado. Fue desalentador saber que no había filmaciones. Es grave que las cámaras no funcionen", sostuvo Alonso Barnetche.

La abogada de la familia de Altamura informó que sí se pudo recuperar el chip del teléfono celular y obtener datos que podrían permitir la reconstrucción de las últimas comunicaciones de Altamura antes de desaparecer.

"No hay noticias. No tenemos nada. Mi principal queja es hacia el sistema judicial, que es lento y malo", dijo la madre del abogado.

Mañana al mediodía, cuando se cumpla un mes de la desaparición de Altamura, su familia y amigos se movilizarán hasta la entrada de los Tribunales de Quilmes, en Hipólito Yrigoyen y Videla, para pedir el esclarecimiento del caso.

"Entendemos que Altamura fue privado de su libertad por más de una persona. Y, pensando en positivo, creemos que lo tienen cautivo", dijo la abogada que representa a la familia del letrado desaparecido desde hace un mes.