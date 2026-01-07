LA NACION

Un motociclista que se fugaba de la policía chocó a un taxi frente a la casa de Cristina Kirchner: murió un peatón

Debido al impacto, el taxista subió su auto a la vereda y atropelló a dos personas

Una persecución policial terminó en un fatal accidente este miércoles en el barrio porteño de Constitución cuando un motociclista que se fugaba de la Policía de la Ciudad chocó a un taxi, que tras el impacto atropelló a un peatón.

Producto de sus heridas, el hombre murió en el lugar. Todo esto ocurrió frente al edificio donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Kirchner.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, personal de la Policía de la Ciudad detectó cerca de las 11 de este miércoles en el barrio de San Telmo -en el límite con Constitución- una moto sin patente. En ese contexto, las autoridades procedieron a dar la orden de detención.

Ante el aviso, el motociclista se dio a la fuga y en la intersección de Humberto 1° y San José, embistió a un taxi. Producto del choque, el taxista subió su auto a la vereda y atropelló a dos transeúntes.

El choque ocurrió frente al edificio donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Kirchner

Minutos después, llegaron al lugar móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que trasladaron al hospital a uno de los dos heridos, mientras que el otro murió en plena calle.

Por otro lado, la Policía de la Ciudad confirmó a este diario que finalmente el conductor de la moto que se había dado a la fuga quedó detenido. Entre sus pertenencias poseía una chapa patente con pedido de secuestro, por lo que se presume que había sido robada. Se desconoce en tanto la situación del taxista que atropelló a los peatones.

