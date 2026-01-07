Qué es Groenlandia: ¿es un país?, ¿a qué continente pertenece? y otras preguntas

El interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tener Groenlandia, generó amplias reacciones e interrogantes de por qué el mandatario quiere la segunda isla más grande del mundo, que es un territorio cubierto de hielo, ubicado entre el Atlántico norte y los océanos árticos.

1. ¿Qué es Groenlandia?

Después de Australia, Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Queda en el Atlántico Norte y se extiende por 2166 millones km2 (la superficie continental argentina es de 2,780 millones de km2). Es reconocida por sus glaciares y dos tercios de su superficie están en el Círculo Polar Ártico.

Nuuk, Groenlandia (Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN - AFP

2. ¿Está en América o Europa? ¿A qué país pertenece?

Aunque geográficamente la isla pertenece al continente americano, desde el 1200 fue ocupada por colonizadores europeos del norte y en 1814 pasó a depender del reino de Dinamarca, aunque tiene gobierno propio. Así, la cabeza del Estado es la reina danesa, María (Mary Elizabeth Donaldson), y las cabezas del gobierno son la alta comisionada de Groenlandia, Mikaela Engell y el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen.

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen (Oscar Scott Carl/Ritzau Scanpix vía AP) Oscar Scott Carl - Ritzau Scanpix Foto

Tiene una población de 57.000 habitantes, y tres cuartas partes de la población viven en Nuuk, la capital. Su idioma oficial es el groenlandés y su moneda la corona danesa. La expectativa de vida al nacer es de 69,1 años para los hombres y 73,5 años para las mujeres. La tasa de alfabetización de la población es del 100%.

3. ¿En qué está basada su economía?

La economía de la isla está basada en la pesca. La caza de focas fue alguna vez una actividad importante, pero decayó en el siglo XX. Ahora Groenlandia pesca, enlata y congela bacalao y camarones. Desde la década de los 90, las ganancias por turismo crecieron significativamente.

Un barco navega por un estrecho congelado a las afueras de Nuuk, Groenlandia (AP Foto/Evgeniy Maloletka, Archivo) Evgeniy Maloletka - AP

Groenlandia recibe financiación del gobierno danés, y casi la mitad de la población trabaja en el sector público. A raíz del cambio climático y el calentamiento, que aceleran el derretimiento de los hielos, otro negocio que se le empezó a abrir es la exportación de arena.

4. ¿Cuánto podría costar la compra de Groenlandia?

En 1946 Estados Unidos ya intentó comprarle Groenlandia a Dinamarca y en aquel momento ofreció US$100 millones, el equivalente a US$1400 millones actuales. Pero es un precio totalmente desactualizado dado que solo el PBI de 2016 fue de US$2700 millones.

Los analistas hacen entonces una estimación teniendo en cuenta también el potencial futuro del país con el calentamiento global y el derretimiento de sus glaciares. Eso da una cifra que podría llegar a US$1,7 billones, lo que parece una cifra enorme, pero es solo un poco más que el costo de los recortes de impuestos por la administración Trump en 2017.

5. ¿Ya hay presencia norteamericana en la isla?

Groenlandia es el hogar de la Base Aérea Thule, la base militar de Estados Unidos más al norte, ubicada a unos 1200 kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico y construida en 1951.

El radar y el puesto de escucha cuentan con un Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos que puede advertir sobre misiles balísticos intercontinentales entrantes y tiene alcance hasta miles de kilómetros dentro del territorio ruso.

6. ¿Qué quiere Trump?

En Washington, el subdirector de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, había reafirmado que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos. En una entrevista con CNN, sostuvo que Donald Trump dejó en claro desde hace meses que la isla debería integrarse al esquema de seguridad estadounidense y cuestionó el control danés sobre el territorio.

Trump tiene interés en Groenlandia Getty Images

No obstante, descartó que la administración esté contemplando una intervención armada: “No hay necesidad de siquiera pensar o hablar sobre esto en el contexto de una operación militar. Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, afirmó.