Tras el desaire de Trump, Corina Machado insistió en que están listos para asumir el poder en Venezuela

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no respaldara su liderazgo y reconociera a Delcy Rodríguez como la reemplazante de Nicolás Maduro en Venezuela tras el arresto del chavista, la líder de la oposición María Corina Machado insistió en que la coalición está lista para tomar el poder a pesar del desaire del mandatario republicano.

Machado dijo que “el pueblo de Venezuela ya ha elegido” a quien debe asumir el gobierno de Venezuela ahora que Maduro fue removido del poder durante el operativo estadounidense el pasado sábado. “La gente de Venezuela entendió que esta no es una decisión individual, no es sólo liderazgo, es una sociedad que se hace responsable de su propio futuro”, marcó.

En diálogo con CBS News, al ser consultada sobre si ella debería ser la próxima líder del país, respondió: “Absolutamente sí”. Sin embargo, luego señaló que desde julio del 2024 el país tiene un presidente electo que es Edmundo González Urrutia. Y es que cuando ella era candidata y fue proscripta por el chavismo, designó a Urrutia como cabeza de lista. El resultado oficial (victoria de Maduro) de los comicios fue severamente cuestionado por la oposición, países y organismos internacionales por las evidencias de fraude.

Nicolas Maduro rumbo a ser juzgado en Nueva York (XNY/Star Max/GC Images) XNY/Star Max - GC Images

“Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, tal como se nos ha ordenado”, insistió Machado. Además, reveló que desde el comienzo del año no habla con Trump. “Yo di un mensaje claro, estamos muy agradecidos [tras la operación estadounidense]; el liderazgo de Trump hizo que Maduro esté enfrentando a la Justicia, esto es grande. Es un paso grande para reestablecer la democracia en Venezuela”, sostuvo.

Respecto a la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina para este período de transición, consideró: “Todos en Venezuela y afuera saben perfectamente quién es y el rol que cumplió. Fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por su actividad criminal. Fue una de las principales arquitectas de la represión y de los centros de detención en el país, y es quien tiene relación con Irán y Rusia”.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el lunes como presidenta encargada, luego de la captura del presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado, durante una operación de fuerzas armadas estadounidenses (Xinhua/Presidencia de Venezuela) [e]Presidency of Venezuela� - XinHua�

Ante el reconocimiento de Trump hacia la vice de Maduro, la opositora, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, analizó: “Es evidente que Estados Unidos le hizo determinadas directivas para que ejecute ciertas acciones en un camino de transición hacia la democracia. Creo que está en una posición complicada porque nadie confía en ella”.

Aunque Maduro está en una cárcel en Nueva York por cargos de tráfico de drogas, los responsables de su gobierno siguen al mando. En este marco, el fin de semana, tras la operación, Trump le restó autoridad a la ganadora del Nobel de la Paz. “Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense desde su residencia de Florida. Preguntado sobre si había tenido contacto con la opositora, que ha apoyado la presión militar estadounidense durante meses, Trump contestó negativamente.

El martes con Fox News, en lo que fue su primera entrevista televisada desde la captura de Maduro, Machado elogió efusivamente a Trump y no reconoció su desprecio a la oposición en la última transición de poder. “Hablé con el presidente Trump el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el premio, y no desde entonces”, dijo.

El mensaje que compartió Trump en Truth Social

Luego de haber reconocido a Delcy Rodríguez, tal como establece la Constitución local (por el lapso de un mes o hasta que se convoque a elecciones), Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos que serán transportados a través de buques de almacenamiento y que el mandatario “controlará” el dinero para que se utilice en beneficio del pueblo venezolano.