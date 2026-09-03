Un automovilista de 67 años falleció este martes por la tarde en una ruta en Córdoba cuando el utilitario que conducía despistara y volcara. Fue tal la violencia del impacto que el chasis quedó seriamente dañado. Con la víctima fatal viajaban dos mujeres que fueron derivadas a un centro de salud local con politraumatismos.

Cuando faltaban pocos minutos para las 14, la Policía de esa provincia fue alertada sobre un siniestro vial ocurrido en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 621, en Oncativo. Concurrieron al lugar con dos dotaciones de Bomberos, según pudo saber LA NACION.

Un muerto y dos heridos luego de que un utilitario volcara en una ruta de Córdoba. captura de redes

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que, por causas que ahora son materia de investigación, un rodado Peugeot Partner había despistado y volcado. En el rodado que había quedado alejado unos metros de la banquina de la autopista se trasladaban tres personas mayores de edad: un hombre de 67 años y dos mujeres, de 67 y 73 años respectivamente.

Las dos heridas, que sufrieron politraumatismos, fueron asistidas y trasladadas hacia el Hospital Municipal San Isidro, en tanto que el conductor fue derivado en grave estado de salud y murió al arribar al hospital de Oncativo.

Un muerto y dos heridos por un accidente en la autopista Córdoba-Rosario.

La causa por el accidente quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies. Hasta el momento no fueron informadas las identidades de las personas involucradas ni se precisaron las circunstancias que provocaron el despiste y posterior vuelco.

Un adolescente murió tras un choque entre una moto y una camioneta

Durante la madrugada de este martes, ocurrió un accidente de tránsito fatal en la localidad cordobesa de Los Cerrillos, donde una motocicleta Keller y una camioneta Nissan Frontier colisionaron. El choque dejó como saldo fatal un adolescente de 13 años fallecido y otro de 14 con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Manuel García y Presidente Perón, en esa ciudad. La investigación continuaba para intentar establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.