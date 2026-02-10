Dos en solo 24 horas. Ya mataron a cuatro policías en lo que va del año en el Gran Buenos Aires

El homicidio del policía bonaerense Alejandro Núñez, en Villa Domínico, cuando perseguía a tres delincuentes que habían robado una camioneta Chevrolet Tracker, no fue un hecho aislado. Se trató del cuarto integrante de una fuerza de seguridad asesinado en lo que va del año en el conurbano. Además, fue el segundo efectivo víctima de un homicidio en 24 horas en el Gran Buenos Aires.

Un día antes que el homicidio de Núñez, quien se desempeñaba en la División Motorizada de la policía bonaerense, Daniel Alejandro Benítez, de 42 años, retirado de la Policía de la Ciudad, en 2022, fue asesinado por un delincuente que se hizo pasar por pasajero cuando conducía un auto para una aplicación de viajes en el barrio Libertador, del partido de San Martín.

Según la reconstrucción del crimen realizada por los investigadores policiales, Benítez llegó en su Fiat Cronos rojo a la esquina de El Pensamiento y Folch para encontrarse con un pasajero.

Pero Benítez no sabía que, en realidad, esa convocatoria era una emboscada. Allí fue amenazado por un delincuente. Benítez se identificó como policía, impartió la voz de alto y el agresor le disparó dos balazos.

El 3 de febrero pasado, en Merlo, fue asesinado el policía federal retirado Julio César Reyes, de 58 años. El efectivo fue atacado cuando salía de su casa, en Medrano, entre Güemes e Independencia, de Merlo. Al menos tres delincuentes interceptaron al policía retirado y, a punta de pistola, exigieron que entregara su Peugeot 208. En ese momento Reyes intentó sacar su arma y uno de los delincuentes lo mató de un tiro en la cabeza.

Santiago Oleksiuk, de 27 años, quien se desempeñaba en la policía bonaerense, fue el primer efectivo asesinado este año. Lo mataron durante un allanamiento a un búnker de venta de drogas en La 18, el asentamiento situado en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín.

Durante el procedimiento, en el que Oleksiuk y otros dos uniformados se toparon con la resistencia armada de los dealers, murió un narco y resultaron heridos otros dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), uno de ellos, de gravedad.