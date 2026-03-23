Un policía de la Ciudad fue baleado por motochorros que quisieron asaltarlo en Avellaneda

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue baleado por cuatro motochorros cuando intentaron robarle el automóvil en el que transitaba por Avellaneda.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho se produjo en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lafuente, cuando cuatro delincuentes en dos motos abordaron al oficial principal Joaquín Ezequiel Espíndola, quien se desempeña en la División Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña.

Espíndola se identificó como policía y, enseguida, los asaltantes dispararon. Se inició así un enfrentamiento armado en el que el oficial recibió varios impactos de bala. Fue traslaque derivó en el efectivo herido, quien fue llevado al Hospital Fiorito.

A pesar de que tenía impactos en el tórax, la mano izquierda y la pierna derecha, el policía herido ingresó consciente y lúcido, e incluso pudo aportar detalles de lo sucedido. Según informaron a Noticias Argentinas fuentes de la causa, en las próximas horas, una vez estabilizado, Espíndola será trasladado al Hospital Italiano, de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, se informó también que se irradió el alerta a centros de salud del Área Metropolitana ante la posibilidad de que llegue a una guardia una persona herida, dado que, según las presunciones, al menos uno de los motochorros habría recibido un disparo.

En el oeste del GBA

Otro hecho de violencia que involucró a un policía ocurrió en Ramos Mejía, partido de La Matanza, cuando un efectivo bonaerense se enfrentó con dos hombres que intentaron robarle el auto.

El incidente –que quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio– ocurrió el viernes a la noche. El policía fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en un Peugeot 208. Ante esa circunstancia, el efectivo también se bajó de su coche y abrió fuego.

En el lugar quedaron diez vainas servidas; serían todas del arma del policía, que disparó contra uno de los asaltantes, que recibió impactos de bala en el pecho y en el rostro. El otro ladrón escapó; está identificado y tendrían antecedentes por robo y homicidio, según se informó. También se estableció que el Peugeot 208 que usaban registraba un pedido de secuestro activo por robo.

El efectivo implicado en el hecho fue identificado como Diego Méndez, jefe del Grupo Táctico de la comisaría de Don Bosco. El detenido herido tiene 41 años y está internado en el hospital Güemes, de la localidad de Haedo.