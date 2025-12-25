Un policía porteño abatió en el conurbano a una pareja de motochorros

Pocas horas antes de celebrarse la Navidad, un mortal enfrentamiento derivó en otras dos muertes violentas en el conurbano. En esta ocasión fueron abatidos dos delincuentes que intentaron asaltar a un efectivo de la Policía de la Ciudad en Quilmes.

Ese tiroteo se registró en el cruce de General Acha y San Mauro. Todo comenzó cuando el oficial porteño, que estaba acompañado por su esposa, ingresaba en su vehículo luego de realizar compras navideñas. Ambos motochorros, que actuaron con los casos colocados para evitar el reconocimiento de cámaras de seguridad, buscaron rodear al matrimonio, pero el agente se percató de la situación y logró tomar su arma reglamentaria para repeler a los atacantes,

Ambos delincuentes cayeron muertos cerca del Peugeot de la víctima. Cuando el SAME bonaerense llegó al lugar del enfrentamiento constató que uno de los asaltantes era una mujer joven.

El fiscal Javier Becerra quedó a cargo de la investigación y por el momento las muertes de la pareja de delincuentes son tomadas como un caso de legítima defensa.

No se trató de un episodio aislado. Los enfrentamientos entre policías porteños y delincuentes se repiten casi en forma cotidiana en el conurbano. En esos tiroteos, los agentes en general son las propias víctimas de asaltos al circular sin uniforme, fuera de servicio. Los malvivientes eligen al azar a su presa, especialmente en procura de apropiarse de una moto. Pero en estos casos, al tratarse de un oficial que porta su arma reglamentaria, los atracos derivan en tiroteos a corta distancia. Eso pasó no solo en las últimas horas en Quilmes, sino que algunos días antes había ocurrido una situación parecida en Lanús, donde un ladrón de 19 años fue abatido por un policía porteño que se defendió del intento de robo de su rodado.

Otro enfrentamiento de similares características se había registrado en noviembre pasado atrás en el conurbano, cuando un oficial retirado de la Policía de la Ciudad abatió a otro motochorro.

Dos asaltantes intentaron robarle el auto al policía retirado en frente de su casa, ubicada en el barrio bonaerense de Morón, en una secuencia que quedó filmada a través de una cámara de seguridad de la zona. El oficial reaccionó y mató a uno de los delincuentes, mientras que el otro logró escapar.

El robo de vehículos en el conurbano es uno de los delitos más violentos. Los ladrones buscan sorprender a las conductores dentro de sus autos para asegurarse el encendido del motor. Por eso esos asaltos ponen cara a cara a agresores armados y víctimas. Muchos casos derivaron en la muerte a balazos de la víctima. Y en otros episodios fueron los malvivientes abatidos. Especialmente cuando se enfrentan, sin saberlo, con un integrante de una fuerza de seguridad. Esa situación se registró en septiembre pasado, en Morón, donde un comisario general retirado de la Policía Federal mató a dos delincuentes juveniles.

El oficial retirado de la PFA estacionaba anoche el vehículo frente a su vivienda cuando fue atacado por tres delincuentes.

Según se informaron fuentes policiales, el comisario -cuya identidad no trascendió-estaba a punto de descender de su Volkswagen Taos cuando fue abordado por los ladrones que se movilizaban en un Toyota Corolla, Uno de esos jóvenes bajó del auto y le apuntó con un arma al oficial retirado, mientras que los otros dos esperaban adentro del vehículo. Amenazado, el comisario retirado reaccionó, tomó la pistola que portaba y disparó contra los agresores para evitar el robo de su camioneta. Uno de los sospechosos cayó muerto.