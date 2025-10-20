Un policía que trabajaba como DiDi mató a un adolescente que quiso robarle el auto

Un efectivo de la policía bonaerense, identificado como Raúl Alberto Vallejos, de 36 años, mató a un adolescente durante un intento de robo en la localidad bonaerense de El Palomar. El hecho ocurrió ayer, cuando el agente realizaba viajes para la aplicación DiDi y aceptó un traslado que resultó ser una emboscada. Fue el segundo caso en menos de 48 horas en la zona y en el que también hubo delincuentes menores muertos.

Según el parte policial, Vallejos llegó hasta la esquina de Ceferino Namuncurá y Pampa a bordo de una camioneta Chery Tiggo gris. Allí fue sorprendido por tres jóvenes armados que lo obligaron a descender del vehículo. Uno de ellos se sentó en el asiento del acompañante y lo apuntó en la cabeza , mientras los otros dos se ubicaron en la parte trasera. En ese momento, le quitaron el celular y la llave de ignición. El plan era claro: reducirlo y escapar con la camioneta.

Sin embargo, el policía logró reaccionar. Cuando los asaltantes intentaron huir, dio la voz de alto, se identificó como personal de la fuerza bonaerense y efectuó tres disparos con su arma reglamentaria. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Ariel Muñoz, de 16 años, domiciliado en San Martín.

Tras el ataque, los cómplices arrastraron al herido y lo llevaron hasta el Hospital Posadas en un auto particular conducido por una mujer que sería la tía de uno de ellos. El adolescente ingresó ya sin vida y los médicos confirmaron su deceso.

En el centro de salud fueron detenidos los dos jóvenes que lo acompañaban, aunque no se les secuestró ningún arma, por lo que se presume que las descartaron en el camino. La mujer quedó en libertad porque solo colaboró en el traslado y no habría participado del robo.

El parte policial indica que el sargento llamó al 911 para denunciar lo ocurrido y permaneció en el lugar hasta la llegada de sus colegas. La camioneta Chery Tiggo quedó secuestrada para las pericias, al igual que el arma reglamentaria utilizada en el hecho.

El fiscal Pablo Cabrejas, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, caratuló la causa como homicidio y ordenó la intervención de Gendarmería Nacional para garantizar la transparencia en las pericias balísticas y planimétricas.

Por el momento, la justicia no adoptó ningún temperamento contra el policía al considerar que actuó en legítima defensa. El agente resultó ileso y permanece a disposición de la investigación.

Este episodio se suma a otro ocurrido 48 horas antes en la misma zona del conurbano, donde otros dos adolescentes murieron en circunstancias similares al intentar asaltar a un efectivo policial retirado.

Otros dos menores abatidos

El caso previo también fue en Morón el viernes a la noche, donde un comisario general retirado de la Policía Federal mató a dos delincuentes juveniles.

El oficial retirado de la PFA estacionaba el vehículo frente a su vivienda cuando fue atacado por tres delincuentes.

Según se informaron fuentes policiales, el comisario -cuya identidad no trascendió-estaba a punto de descender de su Volkswagen Taos cuando fue abordado por los ladrones que se movilizaban en un Toyota Corolla, Uno de esos jóvenes bajó del auto y le apuntó con un arma al oficial retirado, mientras que los otros dos esperaban adentro del vehículo. Amenazado, el comisario retirado reaccionó, tomó la pistola que portaba y disparó contra los agresores para evitar el robo de su camioneta.

A raíz del tiroteo, uno de los sospechosos cayó muerto sobre el asfalto. Las fuentes consultadas indicaron que el fallecido tenía 17 años y era oriundo de la vecina localidad de Ciudadela . Junto a su cuerpo se secuestró un revólver, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, el comisario retirado resultó ileso y los otros dos delincuentes escaparon del lugar. Sin embargo, horas más tarde, el fiscal de menores de Morón y la policía bonaerense tomaron conocimiento del ingreso sin vida de un adolescente de 16 años al Hospital Posadas, quien se trataría de otro de los sospechosos que participó del hecho.

También se encontró el Toyota Corolla gris en el que se movilizaron los ladrones y se determinó que tenía un pedido de secuestro por robo de la Comisaría I de Caseros. En el interior se halló una réplica de una pistola 9 milímetros.

Los peritajes quedaron a cargo de especialistas de la Gendarmería Nacional, mientras que la Justicia no tomó ningún temperamento con el comisario general retirado al considerar que actuó en su legítima defensa.