Un policía resistió un asalto de cuatro motochorros, baleó a un delincuente y el resto de la banda huyó

Un efectivo de la Policía de la Ciudad baleó a uno de los cuatro ladrones que lo rodearon para robarle la moto en Isidro Casanova, partido de La Matanza. El asaltante resultó herido por los balazos y por la patada que le propinó el policía cuando intentó tomar el arma que llevaba y que se le había caído durante el enfrentamiento.

Según fuentes policiales, el violento episodio ocurrió a las 6.01 del lunes, en la esquina Brigadier Juan Manuel de Rosas y Pekín, cerca del cruce con las vías del exferrocarril Belgrano Sur, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.

Momentos después de que el semáforo se puso en verde, cuatro delincuentes en dos motos rodearon a la víctima y le apuntaron con armas de fuego para exigir que entregara su vehículo.

Entonces, el motociclista se identificó como integrante de una fuerza de seguridad, impartió la voz de alto y disparó contra los delincuentes. Cuando uno de los ladrones cayó herido por los disparos del policía y, ante la sorpresa por la resistencia de la víctima, los cómplices huyeron y abandonaron al asaltante baleado.

El ladrón que conducía la moto de la que descendió el delincuente que apuntó contra la víctima al ver a su cómplice herido y ante una respuesta que no esperaba, decidió huir a pie y abandonó el vehículo en la calle y a su compañero herido.

La escena quedó grabada por la cámara de seguridad de un comercio situado en Brigadier Juan Manuel de Rosas al 7000 en la mano par, en dirección a la avenida General Paz. En el video también quedó registrada la secuencia en la que el policía le pegó una patada al ladrón herido cuando se arrastraba para recuperar la pistola calibre 22 que se le cayó durante el enfrentamiento.

El asaltante herido fue trasladado al hospital Paroissien, situado a 10 cuadras de la escena del tiroteo. Según fuentes policiales, el ladrón herido quedó internado en estado reservado debido a la gravedad de las heridas provocadas por los balazos que le disparó el oficial de la Policía de la Ciudad.

En tanto, el fiscal Luciano Borda, a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N° 1, de La Matanza, no dispuso ninguna medida sobre el oficial de la fuerza de seguridad porteña, debido a que las pruebas incorporadas en el expediente avalarían la presunción que indicaría que el policía actuó en legítima defensa ante una agresión ilegítima causada por cuatro delincuentes que le apuntaron con armas para robarle la moto.

Además, el ladrón herido tenía en su poder un arma calibre 22 con la numeración limada y circulaba en una moto sin patente.

No se trató de un hecho aislado en la zona. Hace un mes, a diez cuadras del lugar donde el oficial de la fuerza de seguridad porteña hirió al ladrón, un efectivo de la Policía Federal que en sus días de franco trabajaba como chofer de una aplicación de viajes mató a un ladrón de 15 años que formaba parte de una banda que lo asaltó frente a la villa San Petesburgo, en Isidro Casanova, La Matanza.

Según fuentes policiales y judiciales, el violento episodio ocurrió en Pekín y Rucci, donde un grupo de ladrones, actuando en la modalidad “piraña”, rodeó el Chevrolet Corsa que conducía el cabo federal, que había llegado al lugar porque un supuesto pasajero había pedido un viaje a través de una aplicación.

Zona caliente

Existe otra estadística que puso al descubierto el crecimiento de la violencia en la zona. Durante enero de 2025 hubo 30 enfrentamientos en los que intervinieron efectivos porteños. De esos tiroteos, 14 enfrentamientos ocurrieron en La Matanza.

Además, en los últimos años fueron asesinados 14 efectivos de la Policía de la Ciudad. A trece de esos policías los mataron en territorio bonaerense, cuando se dirigían a tomar servicio desde sus domicilios en distintos distritos del conurbano a las dependencias porteñas o regresaban a sus casas.

El recrudecimiento de la violencia también quedó expuesto con el hecho de que al menos seis de esos 14 homicidios ocurrieron en 13 meses, entre 2024 y 2025. Durante 2024 los efectivos porteños sufrieron 172 enfrentamientos en territorio bonaerense; mientras que en 2023 hubo 98 tiroteos, lo que significó un crecimiento del 75% en un año.