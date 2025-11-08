Un policía retirado mató a un motochorro que quiso robarle en Morón

Dos motochorros intentaron robarle el auto a un policía retirado de la ciudad de Buenos Aires en frente de su casa, ubicada en el barrio bonaerense de Morón, durante el mediodía de este viernes, en una secuencia que quedó filmada a través de una cámara de seguridad de la zona. El exoficial reaccionó y mató a uno de los delincuentes, mientras que el otro logró escapar.

Según el medio bonaerense El Norte, el ataque ocurrió alrededor de las 11:40 en la calle Estomba, donde se encontraba el vehículo estacionado. El policía de 45 años y su esposa estaban por bajar del auto, cuando los delincuentes se abalanzaron para robarles. Por el momento se desconoce si los ladrones los siguieron hasta iniciar el robo o fue una maniobra improvisada.

Mediante la cámara de seguridad que documentó el episodio se puede ver el momento en el que el policía retirado abre fuego contra uno de los delincuentes. Uno de los asaltantes, quien manejaba la moto, se estaba retirando de la escena a la espera de su compañero, quien lo seguía desde atrás corriendo. Acto seguido, el motochorro herido se subió al vehículo pero en cuestión de segundos cayó desplomado al suelo. El conductor intentó reanimarlo, pero al no tener respuesta se retiró huyendo.

Minutos después de la secuencia asistieron al lugar efectivos de la comisaría 6 de Morón y personal del SAME, que constató la muerte de uno de los delincuentes, quien no tenía documentación y aún no fue identificado. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, que está bajo el mando de los fiscales Matías Rappazzo y Hugo Ravizzini.

El momento en el que uno de los delincuentes fue abatido

Las autoridades de seguridad siguen en la búsqueda del asaltante que huyó y todavía está prófugo. De momento no pudo ser identificado y los efectivos están analizando el material de las cámaras de seguridad para reconstruir la posible ruta de escape y dar con su paradero para proceder a la detención.

Un hecho similar ocurrió en Morón semanas atrás, cuando un comisario general retirado de la Policía Federal abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta. Según informaron fuentes policiales, el comisario -cuya identidad no trascendió-estaba a punto de descender de su Volkswagen Taos cuando fue abordado por los ladrones que se movilizaban en un Toyota Corolla. Uno de esos jóvenes bajó del auto y le apuntó con un arma al oficial retirado, mientras que los otros dos esperaban adentro del vehículo. Amenazado, el comisario retirado reaccionó, tomó la pistola que portaba y disparó contra los agresores para evitar el robo de su camioneta.

A raíz del tiroteo, uno de los sospechosos -de 17 años y oriundo de Ciudadela- cayó muerto sobre el asfalto. Además, junto a su cuerpo se secuestró un revólver.

El robo de vehículos en el conurbano es uno de los delitos más violentos. Los ladrones buscan sorprender a las conductores dentro de sus autos para asegurarse el encendido del motor.