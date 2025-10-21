Un posteo que no convence y audios que alarman: las señales contradictorias que rodean la desaparición de una argentina en Mallorca

La familia de Paola Mariana Lens, una joven argentina de 26 años que viajó a principios de este mes a España con una oferta para trabajar como niñera para una familia alemana en Palma de Mallorca está desesperada: denuncian que desde el martes 14 dejaron de tener contacto diario con ella y afirman que en las pocas comunicaciones que tuvo con amigos estos días se mostró esquiva y, por momentos, angustiada o apremiada, como si estuviese bajo amenaza o coaccionada. No descartan, incluso, que pueda estar siendo víctima de un caso de trata de personas.

Gabriela Protti, la madre de Paola, tiene previsto viajar cuanto antes a la isla enclavada en el Mediterráneo para buscar a su hija que cuenta con pasaporte comunitario tras haber tramitado la ciudadanía italiana. No encuentra explicación a lo ocurrido. Teme que esté en peligro. "Si ella es víctima de trata es gravísimo; si ella está mal anímicamente también está mal", dijo en declaraciones televisivas.

En las últimas horas apareció un mensaje sugestivo en la cuenta de Instagram de la joven. “Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos y quiero decir que nada es más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada, más de estar un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor, dejen de divulgar informaciones falsas", se lee en el posteo.

Pero para la familia de la joven de 26 años oriunda del barrio porteño de Villa Devoto, ella no hubiese escrito un mensaje así; sospechan que alguien podría estar usando su cuenta de Instagram y se habría hecho pasar por ella para que se desactive la búsqueda. Temen, incluso, que el trabajo de baby sitter para una pareja alemana haya sido el anzuelo para captarla. Por lo pronto, las autoridades españolas aún no recibieron un pedido formal para activar el protocolo de búsqueda de la joven.

Paola Mariana Lens tiene 26 años y es oriunda del barrio porteño de Villa Devoto

Viaje relámpago

Por ahora se sabe que Paola viajó a España el 6 de este mes; llegó a Madrid y siguió a la más grande de las Islas Baleares, donde dijo que había sido contratada, a través de una app que ofrece empleos, por una familia alemana recientemente radicada en Palma con la que mantuvo dos entrevistas virtuales antes de aceptar el acuerdo laboral, por el cual recibiría alojamiento, comida, pase a un gimnasio, un curso de idioma alemán y 300 euros de salario por ocho horas diarias de trabajo para cuidar al hijo menor de la pareja teutona.

La madre de la joven de 26 años explicó a distintos medios argentinos –entre ellos, LN+– que el objetivo de Paola era ahorrar dinero para viajar, en el invierno boreal, a Andorra, donde está uno de los más importantes centros de esquí de los Pirineos. Mariana practica snowboard y se capacita para ser instructora de deportes de nieve.

Aunque cuando la partida pareció intempestiva –“Cuando decidió ir a Europa me sorprendí, ella agarró toda su ropa y con un carry on [valija de mano] se fue", dijo su madre–, Paola no era novata en este tipo de experiencias: ella ya había trabajado en el Reino Unido, en un intercambio similar, y también lo había hecho en establecimientos turísticos de Bariloche y Tierra del Fuego durante la temporada alta de nieve.

Paola Mariana Lens ya había viajado a Europa en otras oportunidades

Protti aseguró que mantuvo contacto habitual con su hija hasta el martes 14, cuando las comunicaciones se cortaron abruptamente y sin motivo evidente. La cuenta de WhatsApp a través de la cual se enviaban mensajes, audios y llamadas quedó bloqueada. Paola había cambiado el número de teléfono. Pero apareció otra circunstancia singular: tampoco pudieron contactarla a través de la mensajería de Instagram. A otros allegados les pasó lo mismo: los había eliminado de sus contactos.

“Ella llegó a Palma el 7 de octubre. La fue a buscar la familia alemana al aeropuerto y ella me mostró la casa por dentro y a los nenes [que iba a cuidar]. Estaba contenta. Manteníamos una comunicación fluida hasta el 14, que no tuvimos más mensajes”, relató Gabriela, madre de la joven, en LN+.

Y añadió: “Lo poco que sé es por amigos, donde en algunos audios [que les enviaba] estaba bien, y en otros no. Antes de dejar de hablar con ella se la veía feliz. Pero después, la verdad, no entiendo por qué no tengo ningún tipo de respuesta de su parte”.

Los posteos en los que la familia de la joven denuncia su desaparición. Instagram

La referencia a esos mensajes no es superflua. En las últimas horas se difundió una comunicación que Paola mantuvo con un amigo en el que a la joven se la notaba claramente angustiada, hablando entre sollozos y sin dar explicaciones. Por ejemplo, por qué había cambiado el número de celular.

“La familia y amigos cercanos la conocen y saben que ella jamás haría algo así. Los datos no concuerdan, hay cosas raras y en sus últimas apariciones por llamada estaba llorando desconsoladamente", escribió Dolores Lens, la hermana de Paola, una vez conocido el posteo hecho desde la cuenta de la joven.

Según pudo saber LA NACION por fuentes oficiales, desde la Cancillería trabajan en el caso y en conjunto con la familia de la víctima y el consulado local. Sin embargo, los procedimientos de esta índole se mantienen bajo confidencialidad.

Gabriela Protti detalló que el viernes pasado su hija desinstaló WhatsApp y bloqueó contactos. Fue a partir de entonces que con su familia realizaron las denuncias correspondientes.

“Se comunicó con pocas personas y por períodos de 30 segundos“, dijo la madre en diálogo con Crónica TV. La mujer explicó que la joven mantuvo “videollamadas cortitas” con algunas personas desde que perdió contacto, y que en algunas se la veía visiblemente angustiada y sin usar audio para comunicarse.

Y acotó: “Mariana siempre fue muy libre de elegir cómo vivir. Cuando decidió ir a Europa me sorprendí, ella agarró toda su ropa y con un carry on [valija de mano] se fue. Era feliz. Si ella es víctima de trata es gravísimo; si ella está mal anímicamente también está mal. Yo quiero a Mariana feliz".