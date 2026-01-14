Un proyectil abandonado en Palermo desata pánico y un megaoperativo a pocos metros de un templo judío

La Policía de la Ciudad desplegó el escuadrón antibombas luego de que se encontrara un proyectil de artillería en Juan Francisco Seguí 3997, esquina República de la India, en el barrio de Palermo.

A metros de donde fue hallado el proyectil, en República de la India 3035, se encuentra el Templo Sefaradí Yeshurún de la comunidad judía.

El encargado de un edificio divisó lo que en un principio parecía un artefacto sospechoso en el suelo junto a unos contenedores de residuos y dio aviso al 911.

Personal policial se acercó a las inmediaciones y cerró el paso en las calles de Seguí y Lafinur a las 17:40 luego de detectar que se trataría de un proyectil de artillería de cuarenta centímetros.

De acuerdo a información policial, se trata de un proyectil de calibre de artillería 75 mm con espoleta sin carga explosiva. Dicha munición será trasladada a un lugar seguro para su detonación.

Interviene el Juzgado Federal N° 10 a cargo de María Eugenia Capuccetti, quien dispuso el expediente de constancia, ya que suponen que fue un vecino quien lo abandonó.

Noticia en desarrollo.