Una discusión por un engaño derivó en la decisión de acostarse en la cama con los hijos y un cuchillo en la mano

El recuerdo de un doble homicidio conmociona aún a Corrientes. Las víctimas, dos pequeños hermanitos. A su lado y cubierta de sangre fue encontrada su madre, que hoy transita el juicio que la tiene como acusada de homicidio agravado por el vínculo. Engaños, celos, locura y deseo de venganza se entremezclan en una historia tan dramática como sangrienta. La defensora oficial Julieta Lacroze, contó como fueron los momentos previos al crimen de los menores, Sofía y Dylan Maciel, por el cual acusan a la madre, Aldana Belén Muñoz.

“Aldana había estado encerrada en la cama con sus dos hijos Sofía y Dylan durante doce horas, el cuchillo que secuestraron estaba al pie de la cama, la madre y la hermana lo encuentran y ante la desesperación lo levantan y lo colocan en la cama donde estaban los chicos”, comenzó el alegato de la defensora Lacroze sobre las horas previas al doble crimen cometido el 15 de noviembre de 2023.

Y continuó: “Aldana no modificó ni ocultó nada de la escena del hecho. Además, los peritos encontraron arriba de la mesa del comedor dos bolsas con ropa, sábanas y elementos personales que pertenecían a Marcelo Maciel su pareja”

“Ellos -agregó- tenían problemas de pareja, Maciel la había engañado con otra mujer, se fue a vivir a lo de la madre, pero nunca quiso irse de la casa que compartía con Aldana y sus hijos, tampoco era la primera vez que pasaban por esta situación y esas bolsas arriba de la mesa eran de él.”

Aldana Muñoz es juzgada en Corrientes por haber apuñalado a sus hijos a Sofía y Dylan, el 15 de noviembre de 2023 X.

La defensora continuó : “Esto era el motivo de la discusión que mantuvieron por WhatsApp la noche anterior a que sucediera la tragedia, porque Maciel trabajaba en el campo, él venía los francos. Este diálogo no fue una discusión igual a las anteriores por ese tema (la infidelidad) porque tres semanas antes Aldana había quedado internada en el hospital de Curuzú Cuatiá por un ataque de nervios, por esa razón recibió más medicación suministrada por el doctor Reutemann que fue quien la atendió las veces anteriores debido al mismo tema, la amante fija de Maciel”.

También sostuvo que :“La madre, la hermana y la psicóloga de Aldana contaron todos los problemas que ellos tuvieron como pareja, los engaños, los maltratos físicos y sexuales, los maltratos en los embarazos a los que Marcelo sometía a Aldana, todo ese conjunto de agresiones hicieron que ese día se le volara la razón a la mujer”.

“La mujer era una buena madre”, dijo la defensora “Vivía por y para sus hijos, sostienen los familiares de Muñoz como los de Maciel y que ese día tuvo un trastorno mental , que tuvo alucinaciones con el abuelo muerto y con una sombra e implicó en ideas suicidas porque cuando llegó la hermana y entró a la casa Aldana se había cortado el cuello de tal forma que ella pensó que estaba muerta y que cuando salió a explicarle a la policía y a Maciel les dijo que los tres estaban muertos”.

Por otro lado, el padre de los chicos asesinados por su madre dio su versión ante los medios: “Yo no puedo decir más. Como todos saben, la madre fue la que los asesinó y me quitó lo único que tenía. Sigo trabajando, para tener mis cosas, pero a la vez la angustia de no volver a ver a los chicos de nuevo . Yo trabajo en el campo, eran dos días de Franco, los compartía con ellos y ahora no lo puedo hacer porque no los tengo más, me quitó los dos únicos hijos que tenía”.

Sofía y Dylan fueron asesinados por su madre el 15 de noviembre de 2023 X.

Y agregó: “Cada vez que nos separábamos me hacía volver por los chicos siempre decía que quería volver a estar con la familia que fuimos, pero lo único que hizo fue que a los seis o siete meses de haber estado internada volvió a llamar y dijo ‘que los chicos no eran míos y eso hizo’ me los quitó para siempre, pero nunca le pregunté por qué lo hizo. Nunca me imaginé que iba a hacer algo así, ella siempre me quería ocultar para que no viese a mis hijos y lo mismo cuando se enojaba me bloqueaba de WhatsApp, nunca imaginé tampoco que iba a ser eso”

Además contó: “Mi familia me apoya, porque lo he pasado mal ese primer tiempo, hasta mi trabajo perdí a los pocos días de haber pasado la tragedia, pero siempre supe que yo trabajé para ellos, no es que él nunca le preste atención, yo estuve trabajando para darle lo mejor a ellos”.

“Yo compartía dos días con ellos durante la semana -dijo el padre de las víctimas-, esos días que estoy en el campo me distraigo con mi trabajo, pero el fin de semana cuando vengo los extraño al no tenerlos conmigo esos dos días. No soy culpable de nada, entre parejas se engañan, pero no se llega a eso de asesinar a tu hijo”.

Al hablar ante medios locales, el hombre detalló: “Lo último que me acuerdo de ellos es que dos días antes de que los asesinase, la madre me había comunicado que mi hija a Sofía iba a desfilar con su jardín y que Dylan lo iba a hacer con una agrupación que teníamos con mi primo y con un caballo que yo le había regalado cuando él nació, y además de esos recuerdos me quedó el abrazo que me dieron cuando me despedían, cuando me iba al campo”

“Quiero que se haga justicia -concluyó su relato-, porque, el que haya engañado a la madre a mis hijos no le permite asesinar a los chicos.”