Tras el choque que involucró a Barby Franco: por maniobras indebidas, inhabilitaron a un conductor de 82 años

Tras la viralización del incidente de tránsito que protagonizó la influencer Barby Franco el viernes, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires logró identificar al conductor que provocó el siniestro vial y lo inhabilitó de manera preventiva.

Franco se desplazaba en su Tesla modelo Cyberbeast por la ruta 3 mano a San Miguel del Monte, a la altura del kilómetro 71, cuando una camioneta se cruzó en su camino en contramano. La influencer no tuvo otra opción que frenar de forma abrupta y protagonizar un choque en cadena. Junto a ella se encontraba otra acompañante de 53 años y Sarah, la hija que tiene con el abogado Fernando Burlando, de tres años.

La camioneta Ford Maverick que chocó al Tesla de Barby Franco desde atrás

El Tesla sufrió el impacto de una camioneta Ford, modelo Maverick, desde atrás -donde viajaban un hombre de 47 años y una mujer de 49- y, además, esta colisionó contra un Toyota Corolla. Este último auto iba conducido por un hombre de 75 años que sufrió una lesión en su muñeca producto del impacto. Debió ser atendido por una ambulancia.

Según se pudo establecer a partir de las tareas investigativas, el hecho fue desencadenado por una camioneta Mitsubishi L200 roja que realizó una maniobra indebida y luego se dio a la fuga, sin llegar a colisionar directamente pero provocando el accidente. El hombre que se encontraba al mando de la camioneta tiene 82 años y fue inhabilitado preventivamente para conducir. La medida fue dispuesta por la Subsecretaria de Politica y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires en el marco de la Ley 13.927.

La camioneta que se cruzó de frente contra el auto de Barby Franco

La medida quedó formalizada en el expediente emitido por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, con vigencia desde este 4 de abril. La decisión busca apunta a priorizar la seguridad vial y retirar de la circulación a todo conductor que represente un riesgo.

El descargo de Barby Franco

"Estamos bien", aseguró Barby Franco tras el accidente @barbaritafranco21

Unas horas después del incidente, Franco publicó una historia en su cuenta de Instagram. “¡Hola! Estamos bien. Mañana les cuento todo! Fue un día complicado”, escribió. Más tarde, subió el video de la camioneta roja. “Empecemos con este video”, comentó.

Su publicación fue seguida por la de su pareja, Fernando Burlando, que se mostró fuertemente indignado por lo ocurrido. “Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia. Este individuo no ha matado aún por mera casualidad, pero es un asesino en estado de larva”, expresó.

Y arremetió: “El nuevo Código Penal también tendrá que atender esta otra cara de la inseguridad. La del tránsito sin controles ni sanciones durísimas para quienes no entienden lo que es ir con un arma mortal entre las manos. Un arma con forma de volante que puede destrozar familias. Hijo de pu...!”.

Burlando le había regalado el Tesla Cyberbeast a Barby Franco en diciembre del año pasado (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Por el momento, Franco no brindó más detalles sobre lo ocurrido, pero prometió profundizar sobre el incidente prontamente en sus redes sociales, donde es muy activa con más de dos millones de seguidores.

Burlando le había regalado el Tesla Cyberbeast en diciembre del año pasado. Se trata de una versión de alto rendimiento de la Cybertruck, uno de los vehículos eléctricos más exclusivos y llamativos del mundo.

El abogado le había dado una sorpresa a la modelo en la puerta de su casa, donde colocó el vehículo prácticamente imposible de conseguir en la Argentina. Es una pickup 100% eléctrica de estética futurista que llamó la atención a nivel mundial y cuenta con pocas unidades a nivel local. El valor ronda los US$300.000.

La relación de la modelo y el abogado empezó en 2012, cuando ambos se conocieron en El último pasajero, el programa que conducía Guido Kaczka. Según comentaron, a pesar de la diferencia de edad -él tenía 46 y ella 22- nació el amor a primera vista. Después de varias idas y vueltas y algunas crisis de pareja, el 15 de diciembre de 2023 se convirtieron en padres de Sarah y así consolidaron el vínculo.