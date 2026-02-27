La espectacular cama tipo “huevo” con televisor de la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

Con frecuencia, Bárbara “Barby” Franco suele compartir con sus 2.1 millones de seguidores la intimidad de su vida familiar junto a Fernando Burlando y Sarah, su hija en común de tres años. Así como hace unos días sorprendió con el Tesla Cybertruck valuado en unos 300 mil dólares que recibió para Navidad de parte de su pareja, hace unos días mostró la original y exclusiva cama en la que duerme la pequeña: tiene una forma circular que se asemeja a un huevo y su propio televisor incorporado.

Si bien para su cumpleaños número tres, Sarah recibió de regalo una espectacular cama tipo litera con tobogán con un diseño personalizado ideal para jugar tanto sola como con sus amigas, su madre reveló que, a pesar de la nueva incorporación, no dejó su “cama de siempre”. Hace unos días, la influencer subió una foto de su hija justo antes de la hora de dormir y más de uno quedó atónito con la estructura en la que descansaba la niña.

Barby Franco mostró la espectacular cama en la que descansa Sarah (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Sarah no tiene una cama de dos plazas tradicional, sino una que cuenta con un techo circular que da la sensación de un huevo. Pero eso no es todo, porque además del tapizado, las sábanas, el acolchado y las almohadas en color blanco y beige, cuenta con un televisor LED interno. A ella le encanta recostarse y mirar allí sus programas favoritos. Y es que el espacio acogedor, íntimo y cálido que le armaron desde que era bebé se convirtió en uno de sus sitios favoritos de descanso para disfrutar al final del día.

Barby Franco le respondió a quienes cuestionaron que su hija aún use chupete (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Así como Franco publica los lindos momentos con su hija, también suele salir a responder cuando algo no le gusta. En las últimas horas publicó una foto de su hija usando el chupete y algunos de sus seguidores cuestionaron que no debería usarlo. Fiel a su estilo, ella salió al cruce y lanzó: “¿Pueden dejarnos en paz? Mi hija tiene sus tiempos y yo se los respeto y el colegio la acompaña".