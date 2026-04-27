Una mujer de 82 años fue golpeada en un asalto por sus vecinos y murió asfixiada con su dentadura

CÓRDOBA.- Quilino, un pueblo del norte de Córdoba de 6.000 habitantes, no sale del estupor y la conmoción por el asesinato de Vicenta López, una mujer de 82 años que vivía sola y fue atada, amordazada, golpeada. En esas condiciones, murió asfixiada por su propia dentadura. Por el crimen fueron detenidos una pareja de vecinos y un hombre de una localidad cercana al que habrían contratado para atacar a la anciana.

La mujer era jubilada y pensionada y hace unos días había vendido un Volkswagen Gol. Según las investigaciones, habría comentado que tenía ese dinero en su casa, lo que habría impulsado a la pareja vecina a planear el crimen.

El viernes por la tarde la mujer regó las plantas de su patio delantero y cuando se disponía a entrar en su casa, fue sorprendida por un hombre al que no conocía. El sospechoso la golpeó, pero aun ante semejante desigualdad de condiciones, Vicenta opuso resistencia.

En ese contexto, el asaltante llamó a la pareja vecina, que llegó a la casa e inmediatamente fue reconocida por la anciana puesto que en varias oportunidades la habrían ayudado con algunas tareas domésticas.

Fue entonces cuando la paliza se hizo más cruel y violenta. Entre tantos golpes, la mujer se atragantó con la dentadura postiza, lo que terminó provocándole la muerte por asfixia, según determinaron los peritajes posteriores.

La fiscal Analía Cepede, que lleva la causa, sostiene que probablemente el móvil inicial fue el robo del dinero −entre $20 millones y $25 millones−, pero como la mujer reconoció a los atacantes, la habrían matado.

Según indicaron medios locales, los detenidos fueron identificados como Leandro Jaime, de 33 años, y su pareja, Teresita Sánchez, de 36, quien se desempeñaba como cuidadora terapéutica y mantenía un vínculo frecuente con la víctima.

De acuerdo con los informado por La Radio de Totoral, Jaime había ingresado días antes a la casa de López con la excusa de ayudarla a cambiar un foco. En ese momento habría detectado el dinero proveniente de la venta de un auto, dato clave que luego derivó en la planificación del asalto.

Por ahora, los tres detenidos están imputados por homicidio en ocasión de robo, aunque la calificación legal podría agravarse a homicidio criminis causae a medida que avance la investigación.

La fiscal explicó que cuando llegaron a casa de la pareja, que linda con la de la víctima separadas solo por una pared, la mujer estaba dando el pecho a su bebé de tres meses. Cuando acudió a la vivienda de su vecina lo había dejado al cuidado de su madre.

Su pareja tiene antecedentes por consumo de estupefacientes. No estaban bien económicamente, dijeron fuentes de la investigación.

Desde la fiscalía pusieron énfasis en la violencia de los golpes que recibió la víctima y precisaron que, después de cometer el crimen, la pareja llevó al tercer participante a su pueblo de regreso.

Este sospechoso fue detenido en la localidad de Monte Cristo, a unos 175 kilómetros de distancia de la escena del crimen.