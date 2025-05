Una mujer evitó un robo y ser abusada al convencer al delincuente de ver El Eternauta en la tele

Un joven de 25 años fue detenido en la ciudad de Santa Fe después de robar dos casas y en una de ellas intentar abusar de la dueña, quien logró calmarlo con comida, cigarrillos y una serie de Netflix.

El hecho ocurrió en el barrio Constituyentes cuando una vecina alertó a través del grupo de WhatsApp que un ladrón había entrado a su casa, robado y escapado por los techos. Más tarde, el mismo delincuente ingresó a otra vivienda, donde se abalanzó sobre la dueña e intentó abusarla.

La víctima, Marisa Escobar, presidenta de la Fundación de Mujeres Emprendedoras, relató a LA NACION los detalles del aterrador episodio. Escobar, quien reside en 1 de Mayo 1300, explicó que el delincuente entró por la ventana de su habitación a las 6:45 de la mañana. “Me asusté, intenté sentarme y le pregunté ‘¿Quién sos, qué haces acá?’. No me dio tiempo a hacer nada, se tiró encima mío, me agarró del cuello y me tapó la boca”, narró.

En un intento por calmar la situación, Escobar le ofreció comida y cigarrillos, y propuso ver una serie en Netflix. “Le propuse ver El Eternauta, dijo que sí, nos sentamos en el living y agarró el celular”, contó. Aprovechando un descuido del delincuente, Escobar logró enviar un mensaje al grupo de vecinos alertando sobre la situación.

“En todo momento me decía que no iba a ir hasta que la policía se fuese, mi cabeza iba a mil, el terror me invadía”, recordó Escobar. “Le propuse ver tele hasta que los oficiales se fueran, ambos sabíamos que no iba a ser así. Le dije que desde mi teléfono podía bajar la aplicación, lo hice y me vio hacerlo. Fue ahí que escribí al grupo de vecinos y a mi amiga que estaba con un ladrón en mi casa mirando tele”.

Finalmente, los oficiales lograron detener al joven, identificado como Brian, quien fue trasladado a la Comisaría 1°. Escobar expresó su enojo y tristeza por el incidente: “Quiero que esa persona esté presa, pero también siento pena por un joven de 25 años que considera que su vida está acabada y que su único objetivo es robar para poder comer”.

“Obviamente que quiero que esa persona esté presa y estoy enojada porque me hizo pasar por el peor momento de mi vida”, añadió Escobar. “Pero, por otro lado, siento la pena que un joven de 25 años considere que su vida esté acabada, que no tiene oportunidades y que cree que su único objetivo es robar para poder comer. Esa parte me duele profundamente”.