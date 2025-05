Berazategui: vecinos redujeron a un ladrón, lo desnudaron y lo obligaron a caminar por una ruta

Un grupo de vecinos del partido de Berazategui redujeron a un delincuente que había robado una vivienda, lo desnudaron e hicieron que camine por una ruta ante la mirada de los conductores. No contentos con ello, algunos grabaron la humillación con sus celulares y divulgaron las imágenes a través de las redes sociales. Esta acción ocurrió el pasado fin de semana, según reconstruyen medios locales, en el límite con La Plata.

Como precisó 0221, el ladrón escapaba de un domicilio con una garrafa y una hidrolavadora encima de una carretilla. En plena huida, fue interceptado por vecinos que lograron contenerlo y decidieron hacer “justicia por mano propia”.

Primero, lo despojaron de sus prendas. Ya desnudo, fue obligado a recorrer varios metros de la ruta mientras un vecino le gritaba: “Vos no vas a robar nunca más”. “Empiecen a aprender que todos los que vengan a robar van a irse sin ropa, van a tener su castigo. Esta vez lo vamos a largar, la próxima no sabemos”, advirtió otro. Según reportó El Editor Platense, el ladrón no fue detenido por agentes de la Policía bonaerense.

Otra “detención ciudadana” en La Matanza

El pasado mes de junio, otro grupo de vecinos -esta vez de Virrey del Pino, La Matanza- redujo a dos delincuentes que estaban por cometer un delito. La particularidad que sumó este episodio, en sintonía con lo que ocurrió hace días atrás, es que los obligaron a cantar el Himno y una canción infantil.

El hecho comenzó cuando dos jóvenes, que presuntamente intentaban robar una casa, fueron atrapados por residentes de la localidad bonaerense, quienes les impusieron como castigo entonar las dos canciones.

Con los ladrones arrodillados y rodeados por un pequeño contingente, en un video casero se escucha decir a uno de los justicieros: “Mirame bien, no les vamos a pegar. Filmalo a los dos y que canten el arroz con leche”.

Los delincuentes obedecieron sin mediar palabra y cantaron con la cabeza gacha. El hombre que lideraba al grupo de vecinos planteó en ese momento: “No les pegues, quiero que canten. Sigan cantando la canción. Aplaudan".

Tras un par de estrofas, se les pidió a los ladrones que entonen el Himno Nacional Argentino, a la vez que les advirtieron: “Ahora van a cantar el Himno, si se equivocan en el Himno, les voy a romper todo”. En ese momento, uno de los jóvenes confesó que no sabía la canción patria mientras que su cómplice tarareó por lo bajo.

“Canten más fuertes, ¿qué no son patriotas ustedes?”, les exigió uno de sus captores y pidió que se pongan la mano en el corazón. Ambos sujetos hicieron caso al pedido sin chistar.

El tenso momento siguió con una nueva amenaza por parte de los vecinos: “No tienen que venir más para acá. No los voy a largar. No se regalen. No tienen que venir más para acá. Acá los vamos a romper todo". Por último, con la promesa de viderarlos, les pidió que canten una vez más el arroz con leche.