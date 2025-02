Una pelea a cuchillazos entre un joven y su sobrino derivó en el hallazgo de dos cadáveres

Una pelea a cuchillazos entre un joven y su sobrino en Agronomía derivó en el descubrimiento de un doble crimen ocurrido en un departamento de Villa del Parque. El móvil de los homicidios habría sido el dinero que cobró una de las víctimas después de ganar un juicio.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Por el doble crimen fue detenido un joven de 18 años, nieto e hijo de las dos víctimas, una mujer de 61 años y su hija de 37, respectivamente.

El doble crimen se descubrió anoche cuando personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente en Pedro Morán al 3100, en Agronomía, donde dos jóvenes habían peleado. Ambos tenían manchas de sangre en su ropa. Eran tío y sobrino.

“Uno acusaba a otro de haberlo acuchillado”, explicaron las fuentes consultadas. El personal policial allanó la propiedad donde habría ocurrido la pelea y secuestró un cuchillo con manchas de sangre y 45 plantas de marihuana.

Cuando los uniformados estaban por terminar de hacer el acta del procedimiento, s e presentó un hombre de 70 años para pedir auxilio porque su novia, de 61, no le contestaba el teléfono. Se trataba de la madre y de la abuela de los jóvenes que había protagonizado la pelea .

Delante de los policías, el hombre llamó a su pareja. Un teléfono de los que había secuestrado el personal policial comenzó a sonar. Era el móvil de la mujer que no respondía.

“No entiendo por qué él [por el joven de 18 años] tiene el teléfono celular de su abuela”, dijo el hombre.

Ante la extraña situación, se hizo un allanamiento de urgencia en el departamento de la mujer, situada en Pedro Lozano al 3200, en Villa del Parque, donde se encontraron los cuerpos María Claudia Fernández, de 61 años, y de su hija, Johana Lazcano, de 37.

“En la escena del doble crimen había un gran desorden, con muebles tirados en el piso. Lazcano estaba envuelta en sábanas, apoyada en el piso sobre su lateral derecho y tapado con bolsas de residuos. A simple tenía cortes y golpes en la cabeza y en el cuerpo. En la habitación de enfrente, en posición decúbito dorsal, envuelto y tapado en sábanas el cuerpo de Fernández”, dijeron fuentes policiales.

La casa donde el sobrino atacó a su tío y donde secuestraron 45 plantas de marihuana Alessia Maccioni

La investigación del doble homicidio quedó a cargo del juez nacional en lo criminal y correccional Walter Candela. El sospechoso quedó detenido y fue imputado de doble homicidio agravado por el vínculo. Su tío, por el momento, también está apresado.

“Nunca habíamos tenido problema. Eran buenos como vecinos. El tío [por el joven de 26 años] estaba todo acuchillado. Fue una pelea muy fuerte dentro de la casa. Pedían auxilio. Se salvó porque llamamos a la policía. Parecía ser una pelea por dinero, una herencia”, dijo a LA NACION una vecina.

Otro vecino explicó: “El joven de 18 años quiso matar a su tío, que no tuvo alternativa y se tuvo que defender”.

Los vecinos de Claudia Fernández, en su gran mayoría se enteraron por los medios del doble crimen, no salían de su estupor.

Mario, que vive frente a la casa donde se hallaron los cuerpos, dijo a LA NACION: “No estaba acá, me entere por las redes, conocí a las dos mujeres, más a la madre, siempre la veía con su pareja un señor mayor y muy amable, salían a la noche a pasear el perro, muy cordiales, a ella la saludaba todo el barrio, se acordaba de preguntar como estaba de una operación de columna que tuve, una señora muy normal, la conocían todos los porteros, jamás tuvo algún problema, nadie escuchó nada, en cuanto al hijo, se que venía muy poco, una sola vez lo vi. Pobre mujer, no se puede creer lo que pasó”.

Otra vecina, Analía, comentó a LA NACION: “La vi el lunes al mediodía, no puedo creer lo que pasó, era una mujer muy agradable, muy atenta, jamás la escuché hablar mal de nadie, es tremendo todo esto, anoche salí a ver que pasaba porque estaba lleno de patrulleros y, me encuentro con esta noticia, más bien esta desgracia, madre e hija asesinadas por un puñado de plata que habían cobrado, no se merecían terminar así, gente muy buena, estoy muy triste”.

También sorprendidas estaban Celina y Ana María, que trabajan en un negocio de lencería cercano a la escena del doble crimen: “No podemos creer, realmente es una pesadilla, no fuimos amigas con Claudia, si, muy buenas vecinas, hablábamos bastante de las cosas diarias de la vida. El nieto era medio bravo, contestador, jamás hubiésemos creído que era un asesino, no podemos ni pensarlo, pobres mujeres, que Dios las bendiga”.

Alicia, otra vecina que vive en el edificio de enfrente, contó a LA NACION: “Se me pone la piel de gallina, no puedo creer que ese chico haya matado a esas buenas personas. Es lamentable lo que pasó, me enteré porque venía de hacer las compras y me encontré con la policía. Parece ser que Claudia había cobrado la indemnización por un accidente del esposo de noventa millones de pesos y que toda esta desgracia pasó por ese tema”.

Tristes testigos del doble asesinato intrafamiliar, las mascotas, un perro y un gato, de la mayor de las víctimas fueron rescatadas por los policías para que encuentren refugio.

Por María Cabrera