Un delincuente fue abatido tras el asalto en la casa del cantante Mario Emanuel De los Santos

Tres delincuentes asaltaron al cantante de cumbia Mario Emanuel De los Santos, conocido popularmente como “Ponte Perro”, pero fueron interceptados por la policía durante el intento de fuga en el partido bonaerense de Ituzaingó. Uno de los asaltantes fue abatido en el tiroteo con los uniformados, que arrestaron a los dos cómplices. La banda tenía un gran poder de fuego, con cargadores de cincuenta proyectiles y pistolas convertidas en subfusiles tácticos.

El artista se encontraba junto a su pareja en su vivienda en el momento en que fue sorprendido por los ladrones. Los asaltantes golpearon y maniataron a la pareja, según informó Noticias Argentinas.

Tras una llamada que alertó sobre el robo, la policía bonaerense desplegó un operativo de búsqueda y captura. En ese contexto fue detectado el Renault Kardian gris en el que los delincuentes intentaban fugarse. Ese vehículo tenía un pedido de captura por haber sido denunciado su robo en la ciudad de Buenos Aires.

El rodado chocó en la intersección de las calles Ecuador y Alberti, donde uno de los asaltantes fue abatido y se concretaron las detenciones de sus dos cómplices.

Esos ladrones fuertemente armados, con un volumen de fuego que supera el armamento normal de la policía, habían intentado mantener su fuga al tomar como rehén a una vecina de 50 años, pero se rindieron al verse rodeados por uniformados.

Ponte Perro acumula millones de visitas en YouTube con cado uno de sus lanzamientos (Foto: GOAT Records)

Los dos detenidos cuentan con abultados antecedentes penales, de acuerdo con la información suministrada por la policía bonaerense. Uno de los arrestados tiene 24 años, fue identificado como G.N.P. y registra varias causas por robo agravado que lo habían mantenido en prisión hasta el 22 de abril del año pasado.

Su cómplice de 35 años, identificado como R.O.S. estaba prófugo por el delito el delito de homicidio agravado criminis causae (matar para ocultar otro delito y procurar su impunidad), que tiene una pena proyectada de prisión perpetua. Portaba una pistola Mini Thunder con cargador extensible.

El delincuente abatido, en tanto, fue baleado mientras tenía en sus manos una pistola adaptada con un accesorio que la convierte en un subfusil táctico. El cargador redondo tiene capacidad para 50 proyectiles, algo que da un volumen de fuego considerable.

Esa clase de cargadores habían aparecido en los últimos años en manos de integrantes de Los Monos, la banda narco que manejaba la violencia en Rosario.