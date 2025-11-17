Una por una: estas son las fábricas que se incendiaron en el polo industrial de Ezeiza

El Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, fue escenario de un voraz incendio que provocó importantes pérdidas materiales, donde más de 50 dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas y evitar que alcanzaran una empresa con materiales inflamables. El siniestro dejó 24 heridos y generó preocupación en la zona. Los peritajes comenzaron este lunes para determinar las causas del incidente.

Las empresas afectadas por el incendio

El fuego se inició en la planta de Logischem y se extendió a Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. El jefe municipal aseguró que la situación está controlada, aunque aún persiste un pequeño foco activo. Además de estas, el intendente Granados señaló que al menos cinco industrias perdieron todo y otras cinco o seis sufrieron daños menores, sin especificar nombres.

La vista del incendio desde arriba

Tras las dramáticas escenas vividas el viernes por la noche, algunas de las compañías que lograron sortear el fuego retomaron sus actividades. Se implementó un estricto control de tránsito montado por la Policía Bonaerense sobre la colectora por la que se ingresa al Polígono. Se reanudó el tránsito de camiones de carga, autotanques y tolva por el parque industrial.

El origen del incendio y su evolución

Inicialmente, se informó que provenía del Polo Industrial Spegazzini, versión que fue desmentida, luego de que fuentes industriales y municipales aclararan que el incendio se produjo en el Polígono, un predio abierto, y no en el Polo, un complejo cerrado. Están separados por la autopista, colectoras y varios metros de distancia. El Polígono es el parque industrial más antiguo de la zona, con casi 50 empresas en unas 130 hectáreas. Un gerente de una empresa cercana describió: “El Polígono es el parque industrial más viejo y el más grande de la zona. En 2016, ya estaba completo, y se extendió un poco más en los últimos años para el lado de Tristán Suárez. En su mayoría, son galpones de acopio y logística”.

El incendio inició se produjo en el Polígono Alessia Maccioni

Los peritajes para determinar el origen y la dinámica del incendio comenzaron este lunes, cuando Florencia Belloc, fiscal a cargo del caso y titular de la UFI 1 de Ezeiza, y peritos llegaron al lugar alrededor de las 9 de la mañana. Se espera que los peritajes permitan establecer si hubo conductas humanas vinculadas con el inicio o la expansión del siniestro, o si se trató de un evento sin una hipótesis penal individualizable.

Fuertes imágenes del incendio en Ezeiza

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que la explosión dejó 24 personas heridas. Entre ellas, hay una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto, mientras que ocho personas fueron hospitalizadas, pero ya fueron dadas de alta. Seis evolucionaron favorablemente y los dos restantes continuaron su atención con sus coberturas de salud.

Control del fuego en Ezeiza

El fuego en la zona está controlado, aunque aún continúa activo. Fabián García, director de Defensa Civil, afirmó que no hay riesgo para la población, ya que, el incendio está contenido y advirtió que dentro de los galpones hay mucho material combustible que seguirá ardiendo. Los bomberos trabajan para evitar que las llamas alcancen una empresa que almacena materiales altamente inflamables. Otras plantas radicadas en las cercanías, como Sinteplast y Molinos Cañuelas, están fuera de peligro.

Una impactante explosión en un parque industrial en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas Alessia Maccioni

Investigación en curso

Se investigan las causas del incendio que se originó en la planta química de Logischem. Los peritos buscan identificar puntos de origen y propagación, examinar huellas térmicas y patrones de daño, evaluar variables de ventilación y buscar trazas de acelerantes. La fiscalía busca establecer si hubo conductas humanas vinculadas con el inicio o la expansión del siniestro, o si se trató de un evento que no encuadra en una hipótesis penal individualizable. Hasta el momento, no hay personas identificadas ni señaladas como responsables y no se formularon imputaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.