Habló la mamá de Cecilia Strzyzowski antes de que se conozcan las penas: “Es un cambio para Chaco que la gente se anime a hablar”

Luego de conocerse este sábado el veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, dialogó con LN+ y sostuvo que “esto es un cambio para Chaco: para que la gente no se calle y se anime a hablar”. Según la mujer, “solo habrá justicia si se confirma la cadena perpetua para los Sena”.

Gloria y Mercedes, en dialogo con LN+

“Me siento ‘feliz’, entre comillas, por el resultado. Pero más que nada en paz, porque se les va a acabar el poder que tenían los Sena. Además, estoy segura que no van a llegar a mi otra hija“, manifestó Romero. ”No solo mataron a Cecilia sino que amenazaron a mi otra hija. Viví dos años con la sensación de que venían por lo único que me quedaba“, agregó.

Consultada sobre el modus operandi del clan Sena, Romero manifestó: “Ellos viven haciendo aprietes. Por eso también le pido a la gente que sostengan el coraje, porque somos el Chaco”. En palabras de la mujer, “los Sena son destructores emocionales”.

Para Romero, la pérdida de su hija debe alejarse de cualquier tipo de banderías. “En cuestión de género, las mujeres no deberíamos tener banderas políticas. Si a una madre paraguaya le matan a la hija, yo tengo que hacer lo posible para ayudarla, sin importar que sea paraguaya. Porque si nos separan por cuestiones de política, religiosas o de frontera, perdimos”, puntualizó.

En alusión a las formas en las cuales su hija perdió la vida, Romero sostuvo: “Nunca vamos a saber si la torturaron o si sufrió. Tampoco el por qué ni el cómo, pero por lo menos ahora sí podremos contar con un acta de defunción”.

“Voy a seguir sosteniendo que, más allá de todos los interrogantes que aún quedan pendientes, Cecilia no es una cuestión política: es una cuestión de humanidad”, concluyó Romero.

“Estamos contentísimos”

Al intercambio entre Romero y LN+, también se sumó Mercedes, la abuela de Cecilia Strzyzowski. Sin ocultar la emoción, la mujer sostuvo: “Estamos como mono con reloj: contentísimos. Y ojalá ahora de una vez por todas Cecilia pueda descansar en paz”.

Mercedes, la abuela de Cecilia, no pudo contener su emoción ante el móvil de LN+

Ante la pregunta de cómo vivió el juicio, la mujer respondió: “Desde mi casa. Cuando escuché el veredicto sentí muchísimo alivio: fue un recorrido con muchos palos en la rueda”.

Desde la óptica de Mercedes, “este es el punto de partida para que Chaco empiece a mejorar de a poco”. Por otro lado, cargó contra el exgobernador de la provincia, Jorge Capitanich, a quien definió como un “caradura que se debió haber llamado al silencio”.

“Mi deseo es que los culpables, de a poco, vayan perdiendo su humanidad: que se pudran todos en la cárcel”, finalizó Mercedes.