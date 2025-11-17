Explosión en Ezeiza, en vivo: inician los peritajes para conocer las causas del incendio en el polo industrial

Este domingo, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, afirmó que el fuego está bajo control, con pequeños focos que los bomberos dejaron apagarse de manera natural tras la lluvia de la madrugada. Habló de un saldo de 24 heridos y anticipó que la etapa de investigación comenzará cuando el área esté segura. “Cuando el fuego se apague, vendrá la etapa de investigación para determinar qué pasó, cómo se originó, y después la limpieza. Acá habrá miles de toneladas de chapa, de escombros… Eso va a llevar muchos meses”, dijo en diálogo con el canal TN.

Según el jefe comunal, al menos cinco industrias perdieron todo y otras cinco o seis sufrieron daños menores. “La idea es reunirnos en la semana con los propietarios y empezar a diagramar cómo seguimos”, adelantó.