Uno por uno: todos los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Tras más de dos semanas de juicio, el jurado popular asignado en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski dio a conocer este sábado su veredicto. Los doce integrantes declararon culpable de homicidio agravado a César Sena, la expareja de la víctima, y estableció como partícipes primarios a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Además, el tribunal condenó a tres de los cuatro acusados restantes por el delito de “encubrimiento”.

“Hecho número 1. Cesar Mario Alejandro Sena. Nosotros el jurado encontramos al acusado conforme al requerimiento de la acusación culpable como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo con violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime”, informó la jueza Dolly Fernández al comenzar con la lectura del veredicto.

Femicidio de Cecilia: condenaron al clan Sena

Acto seguido, la magistrada se centró en la condena de los padres de la expareja de Cecilia Strzyzowski, Marcela Verónica Acuña y Emerenciano Sena, a quienes el tribunal popular declaró por unanimidad culpables de ser partícipes primarios “en el delito de homicidio agravado por el vínculo de violencia de género”.

Tras ello, la jueza se dispuso a leer lo establecido por el jurado en la relación a la situación del resto de los cuatro imputados en el caso, acusados de encubrimiento.

Marcela Acuña y César Sena

En primer término, el jurado consideró culpable a Gustavo Obregón, por el delito de encubrimiento agravado. Mismo fue el caso de su expareja Fabiana Cecilia González, quien recibió la misma condena.

Es que tanto González como Obregón eran colaboradores estrechos de la familia Sena, de hecho su defensa apeló a una estrategia similar a los principales acusados.

Condena por “encubrimiento”

La fiscalía cree que González siguió órdenes de la propia Acuña y que fue en varias ocasiones a la residencia familiar de los Sena, en Chaco, para limpiar áreas específicas y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón manchados con sangre que después se comprobó que era de Cecilia.

Obregón, por su parte, fue consultado para verificar si había un cuerpo en la casa. Luego confesó que ayudó a descartarlo y lo trasladó a la chanchería junto a César Sena para quemarlo.

Este viernes, en la última audiencia previa al veredicto, Obregón habló por primera vez, al concederle la oportunidad a los acusados de decir sus últimas palabras, y pidió perdón. “Yo solamente lo acompañé a César, como lo he hecho infinitas veces, por el cariño, el respeto y la infinita gratitud que tengo hacia sus padres: el señor Emerenciano y Marcela, que fueron pilares fundamentales en mi vida”, expresó el acusado.

Su exmujer, Fabiana González, también acusada de encubrimiento, lloraba y luego manifestó: “A César lo siento y lo quiero como un hijo del corazón. Pido perdón si por mi acción u omisión: nunca fue mi intención lastimar ni hacer daño a nadie”.

Emerenciano Sena

Gustavo Melgarejo, en tanto, fue declarado por unanimidad culpable del “delito menor incluido en encubrimiento simple”, lo que podrá ser de seis meses a tres años. Sin levantar ni una vez la cabeza, lloró mientras leían su condena.

Finalmente, la magistrada leyó el veredicto de la última acusada: Griselda Lucía Reynoso, quien fue encontrada inocente y resultó absuelta.

El momento del veredicto

Familiares, conocidos y manifestantes pedían justicia por Cecilia a los gritos, como lo hicieron en los últimos días. Unas horas antes, la abuela de Cecilia aseguró que consideraba que a su nieta la mataron de a dos. “Es un clan de la muerte, están acostumbrados a matar gente. Esta es una gallina más que mataban”, afirmó.

Este sábado, adentro de las oficinas, la jueza Dolly Fernández se sentaba en su silla y esperaba el momento de hablar con el jurado. La decisión se demoró durante unos minutos debido a que buscaban conectar un parlante para que el veredicto pudiera ser escuchado afuera de las oficinas.

Personas a la espera de la sentencia en el juicio por el caso Cecilia Strzyzowski. Serán juzgados Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y César Sena. Camilo Del Monte

Un paneo general de la sala dejó ver las expresiones de los acusados mientras esperaban el veredicto. La decisión del jurado sobre cada uno debía ser unánime para que se considere la condena.

Ahora, será la jueza quien impondrá la pena en función de los mínimos y máximos previstos en el Código Penal. Cuenta con 10 días hábiles luego del veredicto para la audiencia de censura en la que informa las penas.

El crimen

A Cecilia la mataron en la casa de la calle Santa María de Oro 1460 de esta ciudad el 2 junio de 2023, donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliado al gobernador Jorge Capitanich y cuyas caras hasta ese día estaban en las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al gobernador. Fue después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su última imagen entrando a la vivienda con su pareja, César Sena, el hijo de 19 años de ambos. Cecilia nunca salió de ahí, al menos viva.

Los Sena llegaron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. César, en carácter de autor y, sus padres, como partícipes primarios. Las defensas de Marcela y Emerenciano solicitaron que el jurado los declare no culpables argumentando que, el eventual encubrimiento que se les atribuye, está contemplado en un artículo del Código Penal que exime de responsabilidad criminal a quienes encubren a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad.