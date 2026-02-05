A plena luz del día y ante la mirada constante de automovilistas detenidos por el semáforo, cuatro menores permanecían durante horas en la esquina, con gestos ensayados y recorridos repetidos entre los vehículos. Las cámaras de seguridad registraron cada movimiento: cómo eran bajados de un auto, cómo se turnaban para pedir dinero y cómo los adultos observaban a distancia. Esa secuencia, captada en la intersección de la avenida 32 y la calle 6, en La Plata, fue una de las pruebas clave que derivó en la detención de tres personas acusadas de explotar a niños en situación de extrema vulnerabilidad .

El operativo permitió desarticular una red dedicada a la explotación laboral infantil y a la trata de personas, tras una investigación impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de La Plata, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Justicia. La causa se desarrolló a partir de tareas de vigilancia y observación que permitieron constatar el uso sistemático de menores para pedir limosnas en la vía pública.

La investigación estuvo a cargo del Juzgado de Garantías N° 1, cuyo titular es Guillermo Federico Atencio, junto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juzgado N° 11, a cargo de Álvaro Garganta. Las tareas fueron acompañadas por la Secretaría de Seguridad municipal, que aportó material de cámaras y personal para el seguimiento de la maniobra.

Usaban a niños para pedir dinero en semáforos: tres adultos detenidos en La Plata

De acuerdo con el parte oficial, los adultos utilizaban a niños y niñas desprotegidos cuyos progenitores atravesaban situaciones de vulnerabilidad social, económica y, en algunos casos, vinculadas a consumos problemáticos. La pesquisa permitió determinar que los menores eran trasladados hasta el punto de explotación y permanecían allí durante extensos períodos, expuestos al tránsito y a condiciones climáticas adversas.

Con los elementos reunidos, los investigadores avanzaron en un operativo en flagrancia que culminó con la aprehensión de tres adultos, de 47, 28 y 25 años, acusados de los delitos de explotación laboral infantil y trata de personas. El procedimiento se concretó en el mismo lugar donde se desarrollaba la maniobra, situada en una de las esquinas más transitadas de la ciudad.

Durante la acción se rescató a cuatro menores de 11, 8, 5 y 1 año de edad, quienes se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. Tras ser apartados de los adultos, fueron trasladados a un ámbito seguro para recibir asistencia integral a cargo del Servicio Zonal La Plata, que interviene en la protección y restitución de derechos de niños y niñas.

En el marco del operativo, además, se secuestraron $25.000 en efectivo, en billetes de baja denominación, y un teléfono celular que será peritado como parte de la investigación judicial, ya que podría contener información relevante sobre la organización y el alcance de la actividad delictiva.