Vicente López tiene “Escudo”

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, inauguró la Estación de Control Urbano para la Defensa y el Orden (Escudo), la “central de seguridad” que concentra los sistemas de videovigilancia y patrullaje del municipio.

La sede de Escudo funciona en un edificio situado frente a la quinta presidencial de Olivos, situado sobre la avenida Maipú.

“De un edificio abandonado, construimos uno de los centros de seguridad más modernos y tecnológicos de la provincia de Buenos Aires. Le pusimos Escudo porque representa lo que queremos hacer acá adentro. Es una muestra de que el modelo de gestión de Vicente López funciona y va un paso más adelante que el resto de las ciudades de la provincia. Desde acá, no solo vamos a velar por la seguridad, sino que también toda nuestra tecnología e inteligencia va a estar puesta al servicio de los vecinos”, sostuvo Martínez, según un comunicado de prensa.

Escudo se construyó sobre un terreno que estaba en desuso y fue recuperado por el municipio para convertirlo en un espacio estratégico al servicio de la seguridad y los vecinos.

El edificio tiene dos pisos, dos subsuelos, con una superficie total de 1000 m². En la planta baja funciona una amplia sala de videovigilancia equipada con dos videowalls para el monitoreo en tiempo real, además de las oficinas administrativas de la Patrulla Municipal, del aérea de Tránsito, Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y Defensa Civil.

En la planta alta se encuentran las salas de operadores de radio y de situación y otras oficinas administrativas, mientras que en los subsuelos se distribuyen las cocheras, depósitos y áreas de servicio.

“Desde este nuevo espacio, el equipo de seguridad municipal supervisa en tiempo real las imágenes de las más de 2600 cámaras distribuidas en todo el partido, cubriendo más del 85% del territorio. También se coordinan los 200 Puntos Seguros, el sistema de Lectoras de Patentes, las cámaras térmicas, el anillo de detección de motochorros que utiliza inteligencia artificial y la respuesta ante emergencias”, se explicó en el citado comunicado de prensa.

La jefa comunal explicó: “Esto no es una obra aislada. Es parte de nuestro sistema integral de seguridad que tiene dos pilares concretos. Uno, mayor presencia policial en las calles. Y el segundo es la incorporación de tecnología. Toda la tecnología que fuimos incorporando y mejorando año a año. Este centro está a la altura de las mejores ciudades del mundo”.

Martínez agregó: "Vicente López no es una isla. Es parte de un conurbano cada vez más violento, cada vez más inseguro, en donde cada vez hay más hechos de inseguridad y más violentos. Acá estamos un poco mejor que en otras ciudades. Eso se debe a que trabajamos todos los días en equipo para intentar que este sea el lugar más seguro de la provincia. Siempre nos van a encontrar del lado del que trabaja y no del de los delincuentes”.