Vicente López: un grupo de policías redujo violentamente a un hombre, que murió en el lugar

Un confuso episodio terminó en tragedia en Vicente López. Octavio Buccafusco llamó al 911 para denunciar un robo en su hogar y terminó siendo reducido por cuatro policías. En medio de ese forcejeo, el joven de 34 años murió. Su familia denuncia que fue asfixiado por los efectivos. Una causa se encuentra en curso por averiguaciones de muerte.

El hecho ocurrió el miércoles 3 de septiembre entre las 5:30 y las 7 de la mañana. Buccafusco llamó al 911 para denunciar un robo en su casa. Fue entonces que se presentaron cuatro efectivos en su hogar. La víctima los recibió con su perro en brazos.

El video difundido en redes sociales muestran al joven caminando algo nervioso mientras hablaba con los efectivos. Varias veces Buccafusco intenta retirarse y es retenido por los policías, que lo instan a quedarse en el lugar.

Es entonces que, en lo que parece un intento desesperado, el joven empuja a los policías y quiere irse corriendo. Sin embargo, fue agarrado por los efectivos, que lo redujeron y lo acostaron entre medio del cordón de la vereda y la calle y lo esposaron. Unos minutos después, los policías lo sueltan, pero el joven no se mueve. Así permanece durante el resto de la filmación: inmóvil, mientras los policías caminan a su alrededor.

Su hermano Augusto aseguró que se trató de un “exceso de las fuerzas” y denunció que Octavio fue asfixiado. “Él sale de la puerta de su casa y llega hasta la esquina de Güemes y Maipú, ahí lo abordan, se ponen a hablar y en un momento dado lo tiran en el piso, lo reducen entre un montón de personas porque son unos inoperantes”, relató en diálogo con TN. Augusto sostuvo que su hermano desconfió de “la policía municipal” porque “había llamado al 911″ y que, cuando intentó irse, fue para buscar un policía.

Y agregó, entre lágrimas: “Mi hermano no presentaba ningún tipo de peligro para él ni para terceros, no estaba de manera hostil. Estaba muy tranquilo y ellos se le tiraron entre cinco personas encima. Es imposible que cualquier persona con tres rodillas en la espalda pueda resistir durante 15 minutos. Es imposible...“.

Augusto detalló que todavía esperan el informe de la autopsia. “Por supuesto que lo asfixiaron. Estamos esperando el informe de la autopsia. El fiscal me aseguró que si la autopsia dice eso, los van a ir a buscar a estos policías que siguen libres”, explicó. La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Guevara en la Fiscalía Vicente López Este.

“Lo tienen en el piso un montón de tiempo y yo creo firmemente que se dan cuenta de que lo matan, lo asesinan, y quieren hacer todo esto porque saben que están siendo filmados. La policía ya sabía que mi hermano estaba muerto y lo dejaron tirado en el piso sin hacerle RCP ni tomar alguna medida de reanimación, para hacerle creer a las cámaras que se murió solo mucho después. Los policías salen de mi hermano, y mi hermano no se mueve más”, señaló.

Y cerró: “Vos denunciás algo y te creen sospechoso y listo, sos el implicado, te meten adentro, te tratan como una basura. Y mi hermano había llamado al 911″.

Augusto informó que él y su familia están buscando testigos que hayan observado la situación. “Nos llegaron un montón de mensajes. Necesito, por favor, que se comuniquen conmigo los testigos que hayan visto esto. Octavio podría ser tu hermano, tu amigo, cualquier cosa y te podría haber pasado a vos. Tres hijas chiquitas dejaron sin papá de 6, 7 y 9 años”, rogó.