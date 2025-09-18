LA NACION

Video: dos chicos quedaron en medio del robo de una camioneta y su papá los salvó

Fueron sorprendidos por cuatro motochorros en la puerta de su casa a plena luz del día, en Ramos Mejía; las imágenes fueron capturadas por las cámaras de seguridad de los domicilios particulares de la zona

El ataque ocurrió en Ramos Mejía a plena luz del día
Una familia sufrió un violento asalto en la localidad bonaerense de Ramos Mejía cuando fue interceptada por cuatro motochorros en dos motos, tras estacionar su camioneta frente a su casa.

Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de los domicilios particulares, que difundió LN+, muestra el momento en que el padre junto a su mujer, anticipando el ataque, arroja las llaves a uno de los delincuentes para complacerlos y evitar la agresión a sus hijos que todavía estaban adentro del vehículo.

Robaron a una familia en Ramos
Luego se acerca a la parte trasera para rescatarlos mientras que uno de los delincuentes se sienta al volante desesperado por arrancar. Un niño logra salir segundos después con la ayuda de la mujer, y sale corriendo hasta la puerta de su casa. El hombre luego se dirige hacia el otro lado para rescatar a su hija. En el fin de la secuencia, se ve cómo el motochorro, en reversa, casi atropella a la madre y al padre, quien logra sacar a tiempo a la niña de la camioneta.

El video también registró la huida de los motochorros. Según el móvil de LN+, los vecinos manifestaron temor y preocupación por el creciente aumento de asaltos en la zona.

