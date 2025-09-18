Video: dos chicos quedaron en medio del robo de una camioneta y su papá los salvó

Una familia sufrió un violento asalto en la localidad bonaerense de Ramos Mejía cuando fue interceptada por cuatro motochorros en dos motos, tras estacionar su camioneta frente a su casa.

Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de los domicilios particulares, que difundió LN+, muestra el momento en que el padre junto a su mujer, anticipando el ataque, arroja las llaves a uno de los delincuentes para complacerlos y evitar la agresión a sus hijos que todavía estaban adentro del vehículo.

Robaron a una familia en Ramos

Luego se acerca a la parte trasera para rescatarlos mientras que uno de los delincuentes se sienta al volante desesperado por arrancar. Un niño logra salir segundos después con la ayuda de la mujer, y sale corriendo hasta la puerta de su casa. El hombre luego se dirige hacia el otro lado para rescatar a su hija. En el fin de la secuencia, se ve cómo el motochorro, en reversa, casi atropella a la madre y al padre, quien logra sacar a tiempo a la niña de la camioneta.

El video también registró la huida de los motochorros. Según el móvil de LN+, los vecinos manifestaron temor y preocupación por el creciente aumento de asaltos en la zona.