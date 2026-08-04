Video: así corrió semidesnuda Candela Arizaga, la mujer de la denuncia contra Facundo Moyano

Tras la denuncia al sindicalista Facundo Moyano por un episodio de violencia contra una mujer en un departamento de Belgrano, este martes por la mañana se conoció un video en que se ve a la víctima, con poca ropa, circular por Avenida Virrey Vertiz, en la intersección con Sucre.

En las imágenes, a las que accedió LA NACION, aparece Candela Arizaga, modelo de 23 años, semidesnuda en plena madrugada, luego de escapar del departamento en que estaba con Moyano. En esa cuadra se encuentra la terminal de colectivos de Barrancas de Belgrano, al lado de la estación Belgrano C del tren Mitre.

La joven recorrió al menos 500 metros desde el departamento de Moyano hasta el lugar donde fue grabada.

Así corría Candela, la pareja de Facundo Moyano, por la avenida en la madrugada

Tras ello, ambos fueron interceptados por la Policía. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Arizaga fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada. Los efectivos de seguridad dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y aguardan las medidas que se deberán adoptar.

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