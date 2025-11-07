Video: así fue el ataque del jubilado a una joven por estacionar el auto frente a su casa

Un hombre de 80 años agredió brutalmente a una joven de 23 luego de que ella estacionara el auto frente a su casa, en el barrio porteño de Villa del Parque. Según las imágenes que mostró LN+, el jubilado la insultó y le pegó una trompada con sus llaves en la boca, provocándole una herida.

“La Policía vino enseguida, pero no podían sacarlo de la casa”, expresó Agustina, la víctima, al mismo medio. Personal policial constató que el acusado presentaba un cuadro de nerviosismo extremo y que padecía depresión, por lo que fue trasladado a un hospital antes de quedar formalmente detenido.

Así fue el ataque de un jubilado a una joven en Villa del Parque

Cómo fue el hecho

El violento hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 16.30, cuando la joven dejó su vehículo frente al domicilio del hombre para ir al gimnasio. En ese momento, el hombre salió de su casa para sacar la basura y, al advertir el auto detenido en el frente, comenzó a increparla con insultos y golpes al vehículo.

“¿Qué hacés? ¡Le pegaste una patada a mi auto! ¿Qué hacés? ¡Te estoy filmando!”, se escucha decir a la chica en las imágenes difundidas, mientras grababa la escena con su celular.

A las trompadas, un jubilado atacó a una joven en Villa del Parque

Pese a estar siendo filmado, el agresor no se detuvo. Cuando Agustina descendió del vehículo, continuó insultándola y le dio un golpe con sus llaves en la boca, lo que le provocó un corte sangrante.

Testigos que presenciaron la escena intentaron calmarlo sin éxito. “Después de acercarse, me pegó una piña en el labio, completamente sacado, y me quedé con mucho dolor en la pera. Enseguida salió la mujer a defenderlo, me decía que hacía quilombo”, continuó Agustina.

Fuentes policiales indicaron a LA NACION que Agustina permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A, donde radicó la denuncia correspondiente.

Allí, le entregaron un botón antipánico. “Después llegó la orden del fiscal para detenerlo. Cuando se fue con la ambulancia, lo siguió un patrullero y después vinieron a buscarme a mí para llevarme a hacer la denuncia. Me derivaron para darme un botón antipánico y la médica legista que me mandó a hacer una placa”, concluyó la víctima.

Le suspendieron la licencia de conducir a la joven

Tras el episodio y la viralización de las imágenes a través d elas redes sociales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir de Agustina luego de hallar videos donde se muestra conduciendo de manera “imprudente”.

En las grabaciones —publicadas por ella misma en sus redes sociales— aparece al frente de su vehículo, conduciendo a más de 150 kilómetros por hora y sin sostener el volante con las manos, lo que generó denuncias de distintos usuarios y derivó en la decisión del organismo. Además, su auto tampoco tenía la patente trasera.

Luego de varias denuncias que diferentes usuarios enviaron a la ANSV, el organismo identificó a la conductora y tomó la decisión de pedir la inhabilitación de la Licencia de Conducir, por poner en riesgo a terceros.



En tanto, se detectó que su vehículo no tiene patente trasera. — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) November 6, 2025

Por último, la agencia aclaró que “la medida no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió, sino con las imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”.