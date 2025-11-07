Imputaron al jubilado que agredió a una joven por estacionar un auto frente a su casa en Villa del Parque

El jubilado de 80 años que agredió brutalmente a una joven de 23 por estacionar su Volkswagen Golf frente a su casa en Villa del Parque, fue imputado este viernes. Fue por el delito de lesiones agravadas por mediar violencia de género. El hombre se presentó a la citación, pero se negó a declarar. A su vez, le prohibieron que se comunique con la víctima por escrito, redes sociales o cualquier otro tipo de aplicación.

La joven, identificada como Agustina fue noticia el miércoles cuando denunció que fue golpeada por un hombre que reaccionó de forma violenta. El hecho, que tuvo lugar sobre la calle Terrada donde ambos viven, fue registrado en varios videos. La imputación, decidida por la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño, es la última medida en el caso.

“Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar”, había relatado la joven el jueves en diálogo con LN+.

El hombre, visiblemente alterado, la insultó y le pegó una trompada con sus llaves en la boca, provocándole un corte que le hizo sangrar. “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. Entre los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”, contó.

A las trompadas, un jubilado atacó a una joven en Villa del Parque

La secuencia terminó con la detención del agresor, quien fue trasladado a un hospital por su estado de nerviosismo antes de quedar bajo custodia policial. “La Policía vino enseguida, pero no podían sacarlo de la casa”, contó Agustina. El hombre también padecía de depresión.

La joven permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A donde radicó la denuncia. La víctima recibió asistencia policial y un botón antipánico. También fue citada a declarar en la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Ahora, se le ordenó al hombre abstenerse de contactar a la joven. Y, en caso de encontrarse casualmente debe “mantener un trato cordial y respetuoso”.

Así fue el ataque de un jubilado a una joven en Villa del Parque

Le suspendieron la licencia de conducir a la joven

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir de Agustina luego de que se difundieron videos donde se la ve conduciendo de manera “imprudente”. Las grabaciones provenían de sus propias redes sociales, donde se mostraba al frente de su vehículo, a más de 150 kilómetros por hora y sin sostener el volante con las manos.

El organismo comunicó su decisión en redes sociales. “Fin al espectáculo de la imprudencia: una conductora que fue noticia hoy en Villa del Parque (CABA) por otro caso, será suspendida luego de conocerse videos en sus redes sociales donde se filmaba mientras manejaba a más de 150 km/h”, informó la ANSV en X.

Agustina manejando imprudentemente

Y agregó: “Luego de varias denuncias que diferentes usuarios enviaron a la ANSV, el organismo identificó a la conductora y tomó la decisión de pedir la inhabilitación de la Licencia de Conducir por poner en riesgo a terceros”.

El comunicado también precisó que el vehículo que utilizaba la joven carecía de patente trasera, lo que constituye otra infracción. “Ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió su licencia y evaluada para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles. En tiempos de contenido y viralización en redes, el hecho se suma a otros en los que la imprudencia se convierte en show”, añadió. También aclaró que “la medida no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió, sino con las imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”.