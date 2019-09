Video: Así se escapó Eugenio Veppo después de arrollar a los agentes de tránsito

El escape del periodista Eugenio Veppo después de arrollar a los agentes de tránsito 01:05

Después de arrollar a los agentes de tránsito Cinthia Choque, que murió casi en el acto, y Santiago Siciliano, que pelea por su vida, el periodista Eugenio Veppo condujo su automóvil Volkswagen Passat azul, a todo velocidad hasta que dejó el vehículo abandonado en Silvio Ruggieri al 2800, en Palermo.

Gran parte del trayecto que hizo Veppo desde Figueroa Alcorta y Tagle, donde arrolló a las víctimas, quedó registrado con gran nitidez por las cámaras de seguridad del gobierno porteño.

Después de arrollar a Choque, de 28 años y madre de dos niñas, y a Siciliano, y sin detenerse para socorrer a las víctimas, Veppo continuó por Figueroa Alcorta. Después dobló en San Martín de Tours para luego tomar por avenida del Libertador.

El periodista Eugenio Veppo está imputado de homicidio simple con dolo eventual

Según fuentes del caso, después habría doblado en Coronel Díaz. El escape terminó en Ruggieri al 2800, donde dejó abandonado el auto en doble fila y con una de las ventanillas bajas.

Tras dejar el auto y caminar tres cuadras, él y sus dos acompañantes tomaron un taxi. El taxista declaró hoy como testigo ante la jueza Yamile Bernan, a cargo de la causa. "No parecían alcoholizados y casi no hablaron durante el viaje", dijo Gustavo Martínez, el chofer del taxi después de declarar como testigos.

Ayer, Veppo declaró que entró en estado de "shock" porque había chocado con 'algo' y afirmó: "Me bajé del auto frente al Hospital Fernández. Cuando freno no estaba en mis posibilidades para manejar", indicó el acusado, quien detalló que al momento del accidente estaba acompañado por un amigo y una amiga de este. Dijo que su amigo alcanzó a decirle que habían chocado, pero que la mujer no había visto nada y no sabía lo que había pasado.

Luego cuando le preguntaron si no quiso parar para chequear que era ese "algo" con lo que había chocado, el acusado se quedó callado y su abogado defensor pidió la suspensión de la audiencia e indicó que Veppo no iba a seguir declarando ni iba a responder preguntas. "Él embiste sin saber qué embiste, pero sabiendo que embiste", aclaró Ferrari a la prensa y agregó que pidió suspender la indagatoria por considerar que, dado el cambio de carátula, Veppo "no podía brindar una versión suficientemente sostenible desde lo procesal".