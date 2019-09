Eugenio Veppo, luego de entregarse el domingo

El taxista que trasladó al periodista Eugenio Veppo hasta su casa tras abandonar el Volkswagen Passat con el que, minutos antes, había arrollado y abandonado a dos agentes de tránsito, está citado para declarar esta mañana ante la jueza Yamila Bernan.

Fuentes judiciales explicaron que, las cámaras de seguridad lograron determinar el recorrido que hizo Veppo luego del incidente y establecieron que el periodista dejó el auto estacionado en en Silvio Ruggieri al 2800, cerca del Hospital Fernández y camino tres cuadras antes de detener el taxi. Mediante las imágenes, se identificó el vehículo y el conductor, que fue citado para brindar testimonio hoy.

Veppo está imputado por homicidio simple con dolo eventual tras haber provocado la muerte de Cinthia Choque, de 28 años, y graves heridas a Santiago Sciciliano, de 30, dos agentes de tránsito que realizaban un control de alcoholemia en Figueroa Alcorta y Tagle.

Por consejo de José Luis Ferrari, el letrado de la familia, Veppo se entregó voluntariamente en la Comisaría Comunal N°1, donde quedó alojado y a disposición del juez de Instrucción N°13 Luis Zelaya. Lo hizo 14 horas después del incidente y tras volver a su casa junto a sus familiares.

Qué declaró Veppo

Ayer, cambió la caratula de acusación y se conoció que Veppo tenía antecedentes -cumplió una probation por amenazas relacionadas con un incidente de tránsito.

En principio existía una acusación inicial sobre Veppo de "homicidio culposo", sin intención y que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de prisión, y ahora se lo acusó de un homicidio con dolo eventual, al admitir que impactó contra "algo" pero que no detuvo su marcha por "los nervios" que le provocó la situación tras lo cual quedó imputado de un delito más grave que prevé una pena de hasta 25 años de prisión.

"Venía conduciendo el auto y no tenía visibilidad cuando me abro del auto que tenía adelante y de costado sentí un poco el impacto pero seguí manejando de los nervios, aunque no sabía hacia dónde manejaba", dijo Veppo ante la jueza.

"Luego entré en un estado de shock porque había chocado con 'algo' y me bajé del auto frente al Hospital Fernández. Cuando freno no estaba en mis posibilidades para manejar", indicó el acusado, quien detalló que al momento del accidente estaba acompañado por un amigo y una amiga de este. Dijo que su amigo alcanzó a decirle que habían chocado, pero que la mujer no había visto nada y no sabía lo que había pasado.

Luego cuando le preguntaron si no quiso parar para chequear que era ese "algo" con lo que había chocado, el acusado se quedó callado y su abogado defensor pidió la suspensión de la audiencia e indicó que Veppo no iba a seguir declarando ni iba a responder preguntas. "Él embiste sin saber qué embiste, pero sabiendo que embiste", aclaró Ferrari a la prensa y agregó que pidió suspender la indagatoria por considerar que, dado el cambio de carátula, Veppo "no podía brindar una versión suficientemente sostenible desde lo procesal".