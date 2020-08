El momento del robo al jubilado de 69 años en Bernal 01:01

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 00:04

Un jubilado de 69 años sufrió esta mañana cerca de las 10.20 un violento asalto en el centro de Bernal, en Quilmes, cuando tres delincuentes lo golpearon hasta robarle las llaves de su auto y escapar a plena luz del día y a 300 metros de la comisaría Segunda de esta localidad.

El hombre resultó ser Héctor Cerviño, padre del periodista y conductor radial Alejandro "Pollo" Cerviño, quien se había acercado al centro de Bernal para hacer las compras. Estaba cerrando el baúl de su auto, un Chevrolet Corsa azul, estacionado en la esquina de Lavalle y 9 de Julio, cuando tres jóvenes delincuentes lo abordaron armados para robarle.

El momento, que quedó registrado por una cámara de seguridad de una casa vecina, muestra cómo el jubilado se resiste al robo, forcejea con los delincuentes y cae al piso. El periodista que conduce un programa en la FM Rock and Pop contó esta noche detalles a LA NACION sobre la situación que vivió su padre. "Una desgracia con suerte, una frase hecha que cobra mucho realismo en este caso y la locura de mi viejo de querer recuperar lo que tanto esfuerzo le costó", reflexiona "El Pollo", a horas del robo.

Según relató, su papá gritó para alertar a la Policía, pero no fue suficiente. "Es el centro neurálgico de la ciudad, siempre hay circulación de policías, tenés patrulla local, urbana, Policía Federal circulando por la zona... Se vive con indignación", dijo.

El auto apareció cerca de las 16 gracias al sistema Lo/Jack y al accionar de la comisaría Segunda. Finalmente, esta noche le realizaron el respectivo peritaje en la comisaría Tercera de Quilmes, según indicó "El Pollo", quien destacó la predisposición de ambos centros policiales. Además, contó que recibió el llamado de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y del secretario de Seguridad.

La causa es investigada por la fiscal María Eugenia Aparicio, de UFI N°11 de Quilmes, quien caratuló el expediente como "Robo agravado por el uso de arma en grupo".

Alejandro "Pollo" Cerviño contó detalles sobre el robo a su padre, en Bernal

También, el periodista contó que se enteró de la noticia de una manera "muy loca", mientras conducía su programa "Llave en mano". "Me llegó el video al aire, cuando una periodista local me preguntó cómo estaba mi viejo. No sabía de qué me estaba hablando. Cuando vi el video pensé que terminaba de la peor manera, como uno está acostumbrado a ver en las cámaras".

Y concluyó: "Ahora llevando al viejo a descansar y cerrando esta jornada que comenzó a las 10.20 y termina 12 horas después. A pasar el momento, el impacto y el shock del momento. Por supuesto, mi papá ahora cayendo de que cometió una locura total. Uno se olvida de lo aprendido frente a situaciones extremas".

Este robo tiene lugar en el mismo municipio en el cual sucedió el caso del jubilado Jorge Ríos, quien mató a uno de los delincuentes que había ingresado a su casa para robarle, el 17 de julio pasado.