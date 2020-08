Video. Le robaron el auto, lo pusieron de rodillas y le apuntaron a la cabeza

El video del robo 01:02

Video

Ariel Festa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 10:22

Dos delincuentes sorprendieron a hombre cuando salía de su casa, en San Justo, y mientras uno se llevaba el auto el otro hizo que la víctima se arrodillara en la vereda mientras le apuntaba con un arma en la cabeza, para que no intentara reaccionar.

La víctima, de nombre Patricio, trabaja como distribuidor de envases en la localidad cabecera del partido de La Matanza. Sufrió el violento asalto anoche, cuando salía de su casa situada en Berón de Astrada al 4000.

"Me había subido al auto, iba a comprar unas cosas al supermercado. En ese momento me abordó una persona del lado del acompañante y el otro de mi lado. La persona que estaba de mi lado tenía un arma", explicó la víctima. Al grito de "¡no me mires porque te mato!", uno de los ladrones lo hizo bajar del auto y le quitó todo lo que llevaba consigo: billetera con documentos y dinero en efectivo.

"En todo momento me quedé tranquilo. Había uno de los delincuentes que estaba muy nervioso. Les dije que estaba todo bien, que se llevaran todo", contó Patricio, quien además agregó, como se ve en el video, que uno de los malvivientes lo obligó a ponerse de rodillas y mientras le apuntaba a la cabeza le pedía que le entregara la alianza matrimonial.

"Todo el tiempo movía las manos porque tenía miedo de que se le escapara un tiro", explicó la víctima a LA NACION.

Luego de quitarle las pertenencias, los delincuentes escaparon en el vehículo de Patricio

Los hechos de inseguridad en la zona preocupan a los vecinos, que como medida de seguridad fortalecieron las rejas de sus viviendas y colocaron cámaras de seguridad en la zona, además de una alarma vecinal. "Al vecino de enfrente le entraron a robar en la casa cinco veces. A otro vecino lo secuestraron. No podemos vivir así, todo el tiempo estamos mirando para todos lados. En ese momento me descuidé" explica la víctima.