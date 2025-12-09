Robos de celulares: en menos de 15 segundos le apuntaron a la cabeza y le arrebataron el teléfono a una joven en La Tablada

Nada detiene el robo de celulares. Anoche, dos delincuentes armados asaltaron a dos jóvenes que esperaban ser atendidos en un quiosco de La Tablada, en el partido de La Matanza. Uno de los delincuentes apuntó con la pistola a la cabeza de una adolescente que, desesperada, intentó esconder el teléfono entre sus ropas, sin éxito: le arrebataron el móvil y se fueron.

El violento episodio fue registrado por las cámaras de seguridad instaladas por los vecinos en la esquina de San Pedro y Bolívar, de La Matanza.

Pocos minutos después, la madre de la víctima logró obtener la geolocalización del celular, que indicaba que el ladrón que había robado el dispositivo se había refugiado en las inmediaciones de Juárez, entre Antofagasta y Abasto, en el barrio Las Achiras, de Villa Celina.

Los asaltantes recorrieron casi cincuenta cuadras desde el lugar del robo hasta Villa Celina y nadie los paró. Tampoco los fueron a buscar después.

Así le robaron el celular a una chica en La Tablada

En la grabación de las cámaras de seguridad se observa cómo dos delincuentes en moto llegaron al quiosco y subieron a la vereda. El asaltante que no llevaba casco e iba a cara descubierta comenzó a amenazar con una pistola a la pareja, mientras que el cómplice esperaba en la moto con el casco colocado.

Según el relato de la madre de la adolescente asaltada, la policía nunca apareció en el local, que como consecuencia de la cantidad de robos, y por la hora, tenía las rejas colocadas. Los policías tampoco hicieron nada por intentar capturar a los ladrones, a pesar, que por el dispositivo de seguimiento satelital del celular existía una ubicación aproximada.

A los asaltantes les demandó no más de 14 segundos subir a la vereda con la moto, apuntar a la cabeza de la víctima, apoderarse del celular y huir.

Este no fue un caso aislado. En el Departamento Judicial La Matanza se denunciaron casi 50.000 robos y hurtos en el último año. Mientras que, según estadísticas oficiales, se registraron más de 95.000 hechos delictivos que fueron denunciados en las distintas fiscalías del distrito.

Si se tiene en cuenta la cantidad de homicidios, La Matanza es el distrito más violento del conurbano, con 155 asesinatos ocurridos durante el último año.