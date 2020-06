Otro supermercado Día robado por la denominada "banda de los barbijos" 02:15

Video

Gabriel Di Nicola Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 10:00

Parte de la organización criminal ya había sido procesada por el robo en dos supermercados Día y en una estación de servicio YPF de los barrios porteños de Villa Santa Rita y Villa General Mitre. Pero se sospechaba que habían protagonizado más asaltos en otros comercios de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, con las pruebas reunidas, la denominada "banda de los barbijos", llamada así porque aprovechaban la obligación de usar tapabocas por la pandemia de Covid-19 para ocultar sus rostros, fueron acusados de otros tres hechos con el mismo modus operandi ocurridos el mes pasado en los barrios de Monte Castro y Villa Luro.

Los nuevos casos atribuidos a "la banda de los barbijos" tuvieron como objetivo, otra vez, tres sucursales de las tiendas Día, según se desprende de una resolución firmada por el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola. Los robos ocurrieron entre el 22 y el 26 de mayo pasado. En cada hecho, y como en todos los anteriores, los delincuentes se hicieron pasar por clientes que elegían mercadería exhibida en las góndolas.

"Nuevamente el modus operandi fue coincidente en los tres episodios, y también idéntico a los hechos ya verificados: dos personas jóvenes y de sexo masculino que ingresan en los comercios cubriendo sus rostros aprovechando la obligación actual del uso de tapabocas o barbijos, y en general, también sus cabezas con gorros o capuchas, llevando ambos o alguno de ellos un arma de fuego para intimidar a las ocasionales víctimas y evitar cualquier tipo de resistencia. El grupo presentaría una coordinación suficiente que le permitió el despliegue de las conductas ilícitas de forma eficaz, estableciéndose otra vez la intervención conjunta y alternada de varios de sus miembros, la previa selección de los locales comerciales donde irrumpir y el uso de armas de fuego", sostuvo el juez Yadarola en su resolución, firmada en las últimas horas.

En este nuevo fallo, el magistrado amplió el procesamiento con prisión preventiva de dos jóvenes de 22 y 24 años domiciliados en Flores y en Caballito.

Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, uno de los dos jóvenes procesados tiene una suspensión de juicio a prueba por haber robado entre cuatro y seis sucursales de supermercados Carrefour. Evidentemente, no escarmentó.

Uno de los robos en un supermercado protagonizado por la denominada "banda de los barbijos" 02:15

Video

"Los ladrones buscan comercios en los que puedan entrar sin llamar tanto la atención y que, además, tengan permiso para estar abiertos al público durante la cuarentena. Por eso eligen este tipo de supermercados", según explicó un detective judicial.

El primer hecho por el que fueron procesados esta vez los sospechosos ocurrió el 22 de mayo a las 19.07 en un supermercado Día situado en Álvarez Jonte al 4400, Monte Castro. Esa tarde, dos delincuentes ingresaron en el comercio simulando ser clientes y fueron hasta una góndola para tomar una lata de una bebida energizante. Uno de los ladrones se acercó al sector de pagos; se abalanzó sobre uno de los empleados y le exigió la entrega de la recaudación. "¡Abrí la caja y anda para atrás!", le gritó. Su cómplice, mientras, amenazó a los trabajadores con un arma de fuego. Se escaparon con un botín de 25.180 pesos.

El otro hecho ocurrió el feriado del 25 de mayo, a las 17.50, en un supermercado Día situado en Bermúdez al 2000, en el mismo barrio. Esa tarde la cosecha ilegal fue magra: 1700 pesos.

Un día después, el blanco elegido fue el Día de Álvarez Jonte al 5700, Villa Luro. Eran las 17.50 cuando dos de los integrantes de la banda ingresaron en el supermercado y, una vez más, simularon ser clientes. En esa oportunidad no solo se apoderaron de la recaudación que había en las cajas sino que les robaron sus pertenencias a tres personas que hacían las compras. Los delincuentes se llevaron $10.000, un teléfono celular, dos billeteras y tarjetas de crédito y de débito.

Los delincuentes quedaron grabados por las cámaras de seguridad del supermercado robado 02:15

Video

Según los audios de WhatsApp que se enviaron entre sí los sospechosos y que pudieron ser recuperados por los investigadores, la banda había comenzado a planear ampliar su coto de robos a locales de venta de electrodomésticos.

"Yo lo que digo, no sé, para mí, hay que ir a un local de. no sé. electrodomésticos, celulares, corte viste como vende el hermano del 'Churi', corte así, corte llevarle todo, a cara de perro. Si no hay plata, no sé., con un celular de diez lucas. con llevarme cuatro celulares de diez lucas somos nosotros, o más...", dijo uno de los sospechosos, en el críptico léxico que utilizan hoy los maleantes.

Ese día, según se desprende de los audios incorporados al expediente, habían protagonizado un robo en el que se habían llevado apenas un puñado de billetes. "Sí amigo, pero si hoy queríamos también nos llevábamos todos los teléfonos de todas las personas, boludo... Igual venimos haciendo plata.", respondió otro de los delincuentes en el grupo de chat de la banda.

Como informó LA NACION el 9 de este mes, para poder identificar a los sospechosos resultaron clave las cámaras de seguridad de los comercios robados, las imágenes captadas por los domos del gobierno porteño -que permitieron ubicar el auto usado por los delincuentes- y la memoria visual de un oficial de la Policía de la Ciudad que había visto las filmaciones e identificó a los sospechosos cuando salían de la Alcaidía 15, en Chacarita, después de haber sido detenidos por diversas infracciones investigadas en una causa que lleva adelante la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°6.

"En todos los casos las conductas se ven agravadas pues ha quedado debidamente acreditado que los encausados hicieron uso ostensible de objetos que exhibían las características de armas de fuego. Las referencias de las víctimas y las filmaciones de las cámaras de seguridad de los comercios damnificados, verifican la exhibición de un arma y, consecuentemente, el mayor poder vulnerante que ejercieron los acusados al blandirla ante las víctimas", sostuvo el magistrado en su reciente resolución. Pero aclaró que al no secuestrarse ninguna arma durante los allanamientos en los domicilios de los sospechosos no se pudo precisar si las que utilizaron en los robos eran aptas para disparar.