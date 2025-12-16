Un empleado de una hamburguesería frustró el robo de una bicicleta tras propinarle una trompada al ladrón en plena huida. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en el centro de Lanús, provincia de Buenos Aires.

La secuencia se produjo luego de que el delincuente se adueñara del rodado de una joven, que lo persiguió a los gritos por la Av. 9 de Julio, según dio cuenta el sitio bonaerense Cronos. Fue entonces que el trabajador de la hamburguesería se percató de la situación y reaccionó.

Mientras el ladrón circulaba por la calle Anatole France, donde se encuentra la casa de hamburguesas Lo de Nico, el hombre -su identidad no fue revelada por las autoridades ni por el local- salió del comercio y lo esperó.

Lanús: un empleado de una hamburguesería frenó a trompadas a un ladrón en fuga y evitó el robo de una bicicleta

Cuando pasó por delante suyo, le asestó un golpe al cuello. A raíz del impacto, el delincuente cayó de la bicicleta. En las imágenes se puede percibir también a la víctima del robo, quien lo corría por detrás.

Aturdido, el ladrón se levantó, dejó la bicicleta atrás y escapó por sus propios medios. Cronos Noticias precisó que los testigos agradecieron al muchacho y uno se atrevió a pedir “un aplauso para el asador”.

El local, por su parte, se limitó a publicar los videos de las cámaras de seguridad en un posteo de Instagram y escribió, en tono humorístico: “Se robaron una bicicleta a la vuelta de nuestro local y la recuperamos. En ‘Lo de Nico’ vendemos hamburguesas, pero a veces hacemos servicio a la comunidad y repartimos bifes”.

Un hecho similar ocurrió el pasado septiembre en Ituzaingó, cuando un ladrón de 37 años vio frustrado su intento de robo a una panadería luego de que un cliente del local lo redujera y uno de los trabajadores del lugar le asestara golpes en el cuerpo con varias prepizzas que tenía en una bandeja. El delincuente quedó detenido.

El episodio ocurrió un viernes por la mañana alrededor de las 11.30 en la confitería Martino, ubicada en Bacacay y Pirán. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad, el hombre ingresó con gorra y ropa oscura y se dirigió directamente hacia el único cliente que desayunaba en el lugar con su computadora.

Bajo amenazas, obligó al hombre de 51 años a acercarse al mostrador como rehén y exigió a la empleada que le entregara la recaudación. Acto seguido, robó también el reloj de la víctima junto a su computadora y una mochila.

A los golpes y con prepizzas: así se defendieron un vendedor y el cliente de una panadería de un ladrón

Cuando el delincuente se disponía a escapar con las pertenencias del hombre, el cliente se levantó y lo enfrentó: tras un forcejeo logró derribarlo e inmovilizarlo. En ese momento, un trabajador salió desde la cocina con una bandeja de prepizzas que usó para golpear al asaltante, que quedó reducido hasta la llegada de la Policía.

Así, el ladrón fue arrestado e imputado por robo agravado por el uso de arma. Se encuentra a disposición del fiscal Roberto Marcelo Tavolaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 descentralizada.